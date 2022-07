Tagesausblick für 29.07.: DAX – in kleinen Schritten aufwärts. Wasserstoffaktien gefragt!

Gute Vorgaben aus den USA, mehrheitliche starke Unternehmensergebnisse und der deutliche Renditerückgang an den Anleihemärkten gaben den europäischen Aktienmärkte heute Auftrieb. Fed-Chef Jerome Powell erklärte gestern auf der Pressekonferenz, dass nach der Zinserhöhung um 75 Basispunkte perspektivisch eine Verlangsamung der Zinserhöhungen erfolgen könnte. Zu einer Euphorie ließen sich die Anleger dennoch nicht hinreißen. Trotz guter Konzernergebnisse, hält die Angst vor einer Rezession die Notierungen in Schach. Morgen werden aus Europa erste Eckdaten zum BIP in Q2 in der Eurozone veröffentlicht. Frühindikatoren wie der deutsche Ifo-Index zeigen bereits nach Süden. Ob sich dies bereits in den BIP-Zahlen widerspiegelt, wird sich zeigen.

Der Renditerückgang am Anleihemarkt und die Kurserholung an den Aktienmärkten sorgen nun auch bei den Edelmetallen für Reaktionen. Die Notierungen für Gold und Silber legten gestern und heute deulich zu. Der Silberpreis nähert sich bereits der Marke von 20 US-Dollar. Anfang der Woche notierte er zeitweise bei 18,50 US-Dollar. Der Ölpreis erreichte derweil die Obergrenze des seit Anfang Juli gebildeten Seitwärtstrends.

Unternehmen im Fokus Die Kursbewegungen einzelner Titel waren stark von Unternehmenszahlen geprägt. Der Flugzeugbauer Airbus meldete einen Gewinnrückgang in Q2 und senkte die Prognose für die Flugzeuglieferungen. Der Grund ist in erster Linie Lieferkettenprobleme. Die Aktie sank daraufhin um knapp vier Prozent. Der Halbleiterausrüster Aixtron meldete für das zweite Quartal ein Umsatzplus von 51 Prozent und den höchsten Auftragsbestand seit 2011. Die Jahresprognose wurde bestätigt. Fresenius Medical Care revidierte die Gewinnprognose für das laufende Geschäftsjahr nach unten. Das Ergebnis wird nach eigenen Angaben vor allem aufgrund des Arbeitskräftemangels und hoher Lohnkosten belastet. Hapag Lloyd hat im ersten Halbjahr ein Ebit von 9,1 Milliarden Euro eingefahren und erhöhte daraufhin die Prognose für das Gesamtjahr. SAF Holland hat ebenfalls den Ausblick für das Gesamtjahr erhöht. Die Aktie legte daraufhin zweistellig zu. VW fuhr im zweiten Quartal einen höheren Gewinn ein als von vielen Experten erwartet. Die Aktie gab daraufhin kräftig Gas. Zu den stärksten Strategie- und Branchenindizes zählten heute die Wasserstoffindizes Global Hydrogen II Index und Hydrogen Select Index sowie ESG Global Anti Plastic Index.