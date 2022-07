Umfrage: Jeder Siebte war schon mal von Flugausfällen betroffen

BERLIN (dpa-AFX) - Von Flugausfällen etwa wegen Streiks oder Personalmangels sind einer Umfrage zufolge 14 Prozent der Bundesbürger schon mal betroffen gewesen. 80 Prozent waren dagegen noch nicht betroffen, wie eine am Donnerstag veröffentlichte Erhebung des Instituts Yougov ergab. Die Gewerkschaft Verdi hatte am Mittwoch mit einem Warnstreik den Flugverkehr bei der Lufthansa lahmgelegt, um Druck in Tarifverhandlungen zu machen. Davon waren nach Unternehmensangaben etwa 1000 Flüge mit 134 000 Passagieren betroffen./sey/DP/ngu

