WOCHENVORSCHAU: Termine bis 10. August 2022

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Mittwoch, den 10. August

------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 28. JULI TERMINE UNTERNEHMEN 01:40 KOR: Samsung Electronics, Q2-Zahlen (detailliert) 07:00 AUT: OMV, Q2-Zahlen 07:00 BEL: Anheuser-Busch InBev, Halbjahreszahlen 07:00 BEL: Solvay, Halbjahreszahlen 07:00 BEL: UCB, Halbjahreszahlen 07:00 CHE: Clariant, Halbjahreszahlen 07:00 CHE: STMicro, Q2-Zahlen 07:00 DEU: Wacker Chemie, Q2-Zahlen 07:00 DEU: Takkt, Q2-Zahlen 07:00 DEU: Adva Optical, Q2-Zahlen (detailliert) 07:00 DEU: Kion, Q2-Zahlen 07:00 DEU: HeidelbergCement, Q2-Zahlen (10.00 h Pressecall, 14.00 h Analystencall) 07:00 DEU: Nemetschek, Q2-Zahlen 07:00 ESP: Banco Santander, Halbjahreszahlen 07:00 FRA: Unibail-Rodamco-Westfield, Halbjahreszahlen 07:00 FRA: Safran, Halbjahreszahlen 07:00 JPN: Nissan, Q2-Zahlen 07:00 LUX: ArcelorMittal, Halbjahreszahlen 07:15 CHE: Nestle, Halbjahreszahlen 07:15 FRA: Rexel, Halbjahreszahlen 07:20 FRA: Air Liquide, Halbjahreszahlen 07:30 DEU: Volkswagen, Halbjahreszahlen (9.00 h Pressecall) 07:30 DEU: Traton, Halbjahreszahlen 07:30 DEU: Drägerwerk, Q2-Zahlen (detailliert) 07:30 DEU: Aixtron, Halbjahreszahlen 07:30 DEU: Baader Bank, Halbjahreszahlen 07:30 ESP: Ferrovial, Halbjahreszahlen 07:30 ESP: Telefonica, Halbjahreszahlen 07:30 FRA: Casino Guichard Perrachon, Halbjahreszahlen 07:30 FRA: Orange, Halbjahreszahlen 07:30 FRA: Sanofi, Q2-Zahlen 07:30 FRA: Accor, Q2-Zahlen 07:30 FRA: EdF, Halbjahreszahlen 07:30 FRA: Schneider Electric, Halbjahreszahlen 07:30 LUX: Befesa, Q2-Zahlen 08:00 AUT: Verbund, Q2-Zahlen (Call 9.00 h) 08:00 DEU: Washtec, Q2-Zahlen 08:00 DEU: LPKF, Q2-Zahlen 08:00 ESP: Repsol, Halbjahreszahlen 08:00 FRA: Totalenergies, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: Anglo American, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: Barclays, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: BT Group, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: BAE Systems, Hauptversammlung 08:00 GBR: Centrica, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: Diageo, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: National Express, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: Rentokil Initial, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: Relx, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: Shell, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: Smith & Nephew, Halbjahreszahlen 08:00 NLD: Stellantis, Halbjahreszahlen (Call 12.30 h) 08:30 DEU: PSI Software, Halbjahreszahlen 10:00 DEU: Vantage Towers, Hauptversammlung (online) 11:00 DEU: Deutsche Bahn, Halbjahres-Pk mit CEO Richard Lutz 11:00 DEU: Munich Re, Präsentation Naturkatastrophenbericht 1. Halbjahr 2022 12:00 DEU: Linde, Q2-Zahlen (Call 15.00 h) 12:30 USA: Honeywell, Q2-Zahlen 12:30 USA: Merck & Co, Q2-Zahlen 12:45 USA: Southwest Airlines, Q2-Zahlen 12:45 USA: Pfizer, Q2-Zahlen 13:00 ITA: Banca Generali, Q2-Zahlen 13:00 ITA: De Longhi, Halbjahreszahlen 13:00 SWE: Securitas AB, Q2-Zahlen 13:00 USA: International Paper, Q2-Zahlen 13:00 USA: Harley-Davidson, Q2-Zahlen 13:30 ITA: Prada, Halbjahreszahlen 14:00 USA: Mastercard, Q2-Zahlen 14:00 NLD: Qiagen, Online-Pk zu Q2-Zahlen 17:45 FRA: Capgemini, Halbjahreszahlen 17:45 ITA: Leonardo, Halbjahreszahlen 17:45 NLD: Euronext, Halbjahreszahlen 18:00 FRA: L' Oréal, Halbjahreszahlen 18:00 ITA: Enel, Halbjahreszahlen 18:00 FRA: Vivendi, Halbjahreszahlen 18:30 FRA: Korian, Halbjahreszahlen 22:00 FRA: SCOR, Halbjahreszahlen 22:01 USA: Amazon, Q2-Zahlen 22:02 USA: Intel, Q2-Zahlen 22:30 USA: Apple, Q3-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 06:30 DEU: Verbraucherpreise Nordrhein-Westfalen 07/22 08:45 FRA: Erzeugerpreise 06/22 10:00 DEU: Verbraucherpreise Bayern, Brandenburg, Hessen 07/22 10:00 ITA: Industrieumsatz 05/22 11:00 EUR: Industrie- und Wirtschaftsvertrauen 07/22 11:00 EUR: Geschäftsklima 07/22 14:00 DEU: Verbraucherpreise 07/22 14:30 USA: BIP Q2/22 (1. Veröffentlichung) 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) DEU: ifo Institut veröffentlicht Geschäftsklima Ostdeutschland SONSTIGE TERMINE 06:00 DEU: Geplantes Ende des ganztägigen Verdi-Warnstreik beim Lufthansa-Bodenpersonal 10:00 DEU: Pk zur aktuellen Sommerumfrage zur konjunkturellen Lage der bayerischen Metall- und Elektroindustrie 11:00 DEU: Pk Sparkassenverband Baden-Württemberg u. a. zum Halbjahresergebnis 11:00 HUN/AUT: Besuch des ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban in Wien + 1215 Pk mit Österreichs Kanzler Karl Nehammer und Orban 19:30 USA: US-Finanzministerin Yellen, Pk zur wirtschaftlichen Lage im Land ------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 29. JULI TERMINE UNTERNEHMEN 06:00 CHE: Sulzer, Halbjahreszahlen 06:20 GBR: Standard Chartered, Q2-Zahlen 06:30 ESP: CaixaBank, Halbjahreszahlen 07:00 AUT: ams-Osram AG, Halbjahreszahlen 07:00 CHE: Swiss Re, Halbjahreszahlen 07:00 DEU: Fuchs Petrolub, Q2-Zahlen 07:00 DEU: Siltronic, Q2-Zahlen 07:00 ESP: BBVA, Halbjahreszahlen 07:00 FRA: BNP Paribas, Halbjahreszahlen 07:00 FRA: EssilorLuxottica, Halbjahreszahlen 07:00 NLD: Signify, Q2-Zahlen 07:15 FRA: Air France-KLM, Q2-Zahlen 07:30 AUT: Andritz AG, Q2-Zahlen 07:30 AUT: Palfinger, Halbjahreszahlen (Hybride Pk 10.30 h) 07:30 BEL: Umicore, Halbjahreszahlen 07:30 DEU: Koenig & Bauer, Halbjahreszahlen 07:30 FRA: Legrand, Halbjahreszahlen 07:30 FRA: Renault, Halbjahreszahlen 07:30 FRA: Vinci, Halbjahreszahlen 07:45 ESP: Amadeus IT, Q2-Zahlen 08:00 CHE: Glencore, Halbjahreszahlen 08:00 FRA: Engie, Halbjahreszahlen 08:00 FRA: Hermes, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: AstraZeneca, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: IAG International Airlines, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: Natwest Group, Halbjahreszahlen 08:00 IRL: Kerry Group, Halbjahreszahlen 08:00 ITA: Eni, Halbjahreszahlen 08:00 JPN: Sony, Q1-Zahlen 09:00 DEU: Audi, Q2-Zahlen 12:45 ITA: Intesa Sanpaolo, Halbjahreszahlen 12:45 USA: Chevron, Q2-Zahlen 13:00 USA: Procter & Gamble, Q4-Zahlen 13:00 USA: Colgate-Palmolive, Q2-Zahlen 13:30 USA: ExxonMobil, Q2-Zahlen 13:45 USA: Abbvie, Q2-Zahlen 15:00 ITA: Autogrill, Halbjahreszahlen TERMINE KONJUNKTUR 01:50 JPN: Industrieproduktion 06/22 07:30 FRA: BIP Q2/22 (1. Veröffentlichung) 08:00 DEU: Außenhandelspreise 06/22 08:45 FRA: Verbraucherpreise 07/22 (vorläufig) 09:00 AUT: BIP Q2/22 (1. Veröffentlichung) 09:00 ESP: BIP Q2/22 (1. Veröffentlichung) 09:00 ESP: Verbraucherpreise 07/22 (vorläufig) 09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 07/22 10:00 DEU: BIP Q2/22 (1. Veröffentlichung) 10:00 ITA: BIP Q2/22 (1. Veröffentlichung) 11:00 ITA: Verbraucherpreise 07/22 (vorläufig) 11:00 EUR: BIP Q2/22 (1. Veröffentlichung) 11:00 EUR: Verbraucherpreise 07/22 14:30 USA: Private Ausgaben und Einkommen 06/22 15:45 USA: Chicago Einkaufsmanagerindex 07/22 16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 07/22 (2. Veröffentlichung) EUR: S&P Ratingergebnis Luxemburg, Albanien EUR: Moody's Ratingergebnis Litauen, Finnland EUR: Fitch Ratingergebnis Norwegen SONSTIGE TERMINE 08:30 DEU: Urteil im Gender-Gap-Prozess eines VW-Mitarbeiters gegen Audi DEU: Innatex - Internationale Fachmesse für nachhaltige Textilien (bis 31.07.) ------------------------------------------------------------------------------------- SONNTAG, DEN 31. JULI TERMINE KONJUNKTUR 03:30 CHN: Einkaufsmanagerindex 07/22 ------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 1. AUGUST TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 NLD: Heineken, Halbjahreszahlen 07:00 LUX: Stabilus, Q3-Zahlen 07:30 AUT: Erste Group Bank, Q2-Zahlen 08:00 GBR: Pearson Group, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: HSBC Holdings, Halbjahreszahlen 10:00 DEU: VDMA Auftragseingang Maschinenbau 06/22 TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE USA: Activision Blizzard, Q2-Zahlen USA: Avis Budget, Q2-Zahlen USA: The Mosaic, Q2-Zahlen USA: Zoominfo Technologies, Q2-Zahlen USA: Transocean Ltd., Q2-Zahlen USA: Pinterest, Q2-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 02:30 JPN: Jibun Bank PMI Verarbeitendes Gewerbe 07/22 (2. Veröffentlichung) 03:45 CHN: Caixin PMI Verarbeitendes Gewerbe 07/22 09:15 SPA: S&P Verarbeitendes Gewerbe 07/22 09:30 CHE: S&P Verarbeitendes Gewerbe 07/22 09:45 ITA: S&P Verarbeitendes Gewerbe 07/22 09:50 FRA: S&P Verarbeitendes Gewerbe 07/22 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: S&P Verarbeitendes Gewerbe 07/22 (2. Veröffentlichung) 10:00 EUR: S&P Verarbeitendes Gewerbe 07/22 (2. Veröffentlichung) 10:30 GBR: S&P Verarbeitendes Gewerbe 07/22 (2. Veröffentlichung) 11:00 EUR: Arbeitslosenquote 06/22 15:45 USA: S&P Verarbeitendes Gewerbe 07/22 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: Bauinvestitionen 06/22 16:00 USA: ISM-Index Verarbeitendes Gewerbe 07/22 SONSTIGE TERMINE --- HINWEIS CHE: Feiertag, Börse geschlossen ------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 2. AUGUST TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Fresenius, Halbjahreszahlen 07:00 DEU: FMC, Q2-Zahlen 07:00 DEU: Covestro, Q2-Zahlen 07:00 AUT: AT&S, Q1-Zahlen 07:00 NLD: DSM, Q2-Zahlen 07:30 DEU: Symrise, Q2-Zahlen (Call 9.00 h) 07:30 DEU: Krones, Q2-Zahlen 07:30 DEU: Pfeiffer Vacuum, Q2-Zahl 07:30 DEU: Dic Asset, Q2-Zahlen 07:30 ESP: Siemens Gamesa, Q3-Zahlen 07:30 AUT: Raiffeisen International, Q2-Zahlen 07:30 FRA: Bouygues, Halbjahreszahlen 07:30 ITA: Assicurazioni Generali, Halbjahreszahlen 08:00 DEU: Elmos Semiconductor, Q2-Zahlen 08:00 GBR: Sage Group, Q3-Zahlen 08:00 GBR: BP, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: Direct Line Insurance Group, Halbjahreszahlen 12:00 USA: Dupont e Nemours, Q2-Zahlen 13:00 USA: Marriott International, Q2-Zahlen 22:05 USA: Airbnb, Q2-Zahlen 22:05 USA: Starbucks Corporation, Q3-Zahlen 22:15 USA: AMD, Q2-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Diebold Nixdorf, Q2-Zahlen DEU: Cenit AG, Halbjahreszahlen (Call 10.00 h) ITA: Ferrari, Q2-Zahlen USA: Electronic Arts, Q1-Zahlen USA: Uber Technologies, Q2-Zahlen USA: Caterpillar, Q2-Zahlen USA: Gilead Sciences, Q2-Zahlen USA: PayPal, Q2-Zahlen USA: Kfz-Umsatz, 07/22 TERMINE KONJUNKTUR 09:00 CHE: Seco Verbrauchervertrauen Q3 11:00 EUR: Erzeugerpreise 06/22 22:30 USA: API Ölbericht (Woche) SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: BGH verkündet Entscheidung zu Reiserücktritt bei Ausbruch der Pandemie: Wann können Pauschalreisende kostenfrei stornieren?, Karlsruhe ------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 3. AUGUST TERMINE UNTERNEHMEN 06:30 NLD: Shop Apotheke, Q2-Zahlen (9.00 h Webcast) 06:30 FRA: Societe Generale, Q2-Zahlen 07:00 DEU: Siemens Healthineers, Q3-Zahlen (Pressecall 7.45 h, Analystencall 8.30 h)) 07:00 DEU: Klöckner & Co, Q2-Zahlen 07:00 DEU: Commerzbank, Q2-Zahlen (9.00 h Analystencall, Pressecall 10.30 h) 07:00 DEU: Vonovia, Q2-Zahlen (7.30 h Call) 07:00 DEU: Basler, Q2-Zahlen 07:00 DEU: Teamviewer, Q2-Zahlen 07:00 DEU: Rational, Q2-Zahlen (Call 15.00 h) 07:00 NLD: Just Eat Takeaway.com, Halbjahreszahlen 07:00 FRA: AXA, Halbjahreszahlen 07:30 DEU: Hugo Boss, Q2-Zahlen (detailliert) 07:30 DEU: Infineon, Q3-Zahlen (11.00 h Webcast) 07:30 DEU: Vossloh, Halbjahreszahlen 07:30 DEU: Auto1 Group, Q2-Umsatz 07:30 DEU: BMW, Q2-Zahlen (10.00 h Pressecall, 14.00 h Analystencall) 08:00 NLD: Wolters Kluwer, Q2-Zahlen 08:00 IRL: Bank of Ireland, Halbjahreszahlen 08:15 DNK: A.P. Moller-Maersk, Halbjahreszahlen 13:00 USA: Moderna, Q2-Zahlen 22:00 DEU: Morphosys, Q2-Zahlen 22:05 USA: Altice USA, Q2-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: KBA, VdA - Pkw-Zulassungszahlen 07/22 DEU: Medigene, Halbjahreszahlen (Call 15.00 h) FRA: Veolia Environnement, Halbjahreszahlen GBR: Ferrexpo, Halbjahreszahlen ITA: Buzzi Unicem, Halbjahreszahlen ITA: Telecom Italia, Q2-Zahlen USA: Allstate, Q2-Zahlen USA: BorgWarner, Q2-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 02:30 JPN: Jibun Bank PMI Dienste 07/22 (2. Veröffentlichung) 03:45 CHN: PMI Dienste 07/22 08:00 DEU: Im- und Exporte 06/22 08:00 DEU: Handelsbilanz 06/22 08:30 CHE: Verbraucherpreise 07/22 09:15 ESP: S&P PMI Dienste 07/22 09:45 ITA: S&P PMI Dienste 07/22 09:50 FRA: S&P PMI Dienste 07/22 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: S&P PMI Dienste 07/22 (2. Veröffentlichung) 10:00 EUR: S&P PMI Dienste 07/22 (2. Veröffentlichung) 10:30 GBR: S&P PMI Dienste 07/22 (2. Veröffentlichung) 15:45 USA: S&P PMI Dienste 07/22 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: Auftragseingang Industrie 06/22 16:00 USA: ISM Dienste 07/22 16:00 USA: Auftragseingang langlebige Güter 06/22 (endgültig) 16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche) SONSTIGE TERMINE 16:00 DEU: Dritte Verhandlungsrunde zwischen Lufthansa und Verdi für Bodenpersonal. Verdi fordert 9,5 Prozent mehr für rund 20 000 Bodenbeschäftigte der Lufthansa. ------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 4. AUGUST TERMINE UNTERNEHMEN 06:30 JPN: Toyota Motor, Q1-Zahlen 06:30 FRA: Credit Agricole, Halbjahreszahlen 07:00 AUT: S&T, Q2-Zahlen 07:00 DEU: Lufthansa, Q2-Zahlen 07:00 DEU: Zalando, Q2-Zahlen (detailliert) 07:00 DEU: Merck KGaA, Q2-Zahlen (9.30 h Pressecall, 14.00 h Analystencall) 07:00 DEU: Lanxess, Q2-Zahlen (10.00 h Call) 07:15 CHE: Swisscom, Q2-Zahlen 07:30 DEU: United Internet, Q2-Zahlen 07:30 DEU: 1&1, Halbjahreszahlen 07:30 DEU: Hensoldt AG, Halbjahreszahlen 07:30 DEU: SGL Carbon, Q2-Zahlen 07:30 DEU: Bayer, Q2-Zahlen 07:30 DEU: BayWa, Halbjahreszahlen 07:30 DEU: Manz, halbjahreszahlen 07:30 DEU: Compugroup Medical, Q2-Zahlen 07:30 DEU: Adidas, Q2-Zahlen 07:30 DNK: Novo Nordisk, Q2-Zahlen 07:30 DEU: Indus Holding, Q2-Zahlen 07:30 DEU: ElringKlinger, Q2-Zahlen 07:30 AUT: Voestalpine, Q1-Zahlen 07:30 DEU: Kuka, Q2-Zahlen 07:50 DEU: PVA TePla, Q2-Zahlen 08:00 DEU: Beiersdorf, Halbjahreszahlen (9.00 h Call) 08:00 DEU: Schaeffler, Q2-Zahlen 08:00 CHE: Glencore, Halbjahreszahlen 08:00 FIN: Outokumpu, Q2-Zahlen 08:00 GBR: Next, Q2-Umsatz 08:00 GBR: Rolls-Royce, Halbjahreszahlen 08:30 DEU: Dürr AG, Q2-Zahlen 12:30 USA: Cigna, Q2-Zahlen 13:00 USA: Conoco Phillips, Q2-Zahlen 13:30 USA: Eli Lilly, Q2-Zahlen 13:30 USA: Intercontinental Exchange, Q2-Zahlen 14:00 USA: Kellogg, Q2-Zahlen 17:45 DEU: Patrizia , Q2-Zahlen 22:01 USA: Amgen, Q2-Zahlen 22:05 USA: Dropbox, Q2-Zahlen 22:30 USA: GoPro, Q2-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba), Halbjahreszahlen DEU: Hannover Rück, Q2-Zahlen CHE: Adecco, Halbjahreszahlen CHE: VAT, Halbjahreszahlen ITA: Banca Monte dei Paschi di Siena, Halbjahreszahlen ITA: Pirelli, Halbjahreszahlen NLD: ING Groep, Q2-Zahlen USA: Kellogg, Q2-Zahlen USA: Cigna, Q2-Zahlen USA: Air Products and Chemicals, Q3-Zahlen USA: Lyft, Q2-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 06:30 NLD: Verbraucherpreise 07/22 08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 06/22 13:00 GBR: BoE, Zinsentscheid 14:30 USA: Handelsbilanz 06/22 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) ------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 5. AUGUST TERMINE UNTERNEHMEN 06:50 DEU: Stratec, Q2-Zahlen 07:00 DEU: Allianz, Q2-Zahlen (11.00 h Pressecall, 14.00 h Analystencall) 07:00 DEU: Deutsche Post, Q2-Zahlen 07:00 DEU: Aurubis, Q3-Zahlen 07:00 DEU: Deutsche Wohnen, Q2-Zahlen 07:00 DEU: Carl Zeiss Meditec, 9Monatszahlen 07:30 DEU: Rheinmetall, Q2-Zahlen 08:00 GBR: London Stock Exchange (LSE), Halbjahreszahlen 08:00 LUX: RTL, Halbjahreszahlen 08:00 JPN: Suzuki Motor, Q1-Zahlen 11:00 DEU: Dr. Hönle, 9Monatszahlen TERMINE KONJUNKTUR ROU: Zentralbank, Zinsentscheid 07:00 JPN: Frühindikatoren 06/22 (vorläufig) 08:00 DEU: Industrieproduktion 06/22 08:00 FIN: Handelsbilanz 06/22 (vorläufig) 08:45 FRA: Handelsbilanz 06/22 08:45 FRA: Industrieproduktion 06/22 09:00 ESP: Industrieproduktion 06/22 09:00 CHE: Fremdwährungsbestand 07/22 14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 07/22 14:30 USA: Erwerbsquote 07/22 21:00 USA: Konsumentenkredite 06/22 EUR: S&P Ratingergebnis EFSF, ESM, Bosnien und Herzegowina EUR: Moody's Ratingergebnis Russland EUR: Fitch Ratingergebnis Lettland, Frankreich ------------------------------------------------------------------------------------- SONNTAG, DEN 7. AUGUST TERMINE KONJUNKTUR CHN: Handelsbilanz 07/22 ------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 8. AUGUST TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Siemens Energy, Q3-Zahlen 13:30 DEU: Volkswagen Financial Services, Halbjahreszahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: BioNTech, Q2-Zahlen DEU: Porsche Automobil Holding, Q2-Zahlen NLD: PostNL, Halbjahreszahlen USA: American International Group, Q2-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 01:50 JPN: BoJ Leistungsbilanz 06/22 01:50 JPN: Handelsbilanz 06/22 07:45 CHE: Arbeitslosenquote 07/22 10:30 EUR: Sentix, Investorvertrauen 08/22 11:00 GRC: Verbraucherpreise 07/22 ------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 9. AUGUST TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Fraport, Q2-Zahlen 07:00 DEU: Wacker Neuson, Q2-Zahlen 07:00 DEU: Cewe Stiftung, Q2-Zahlen 07:00 DEU: Deutsche Pfandbriefbank, Q2-Zahlen 07:00 DEU: Hamborner Reit, Q2-Zahlen 07:30 DEU: Scout24, Q2-Zahlen 07:30 DEU: Munich Re, Q2-Zahlen 08:00 GBR: InterContinental Hotels, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: Legal + General Group, Halbjahreszahlen 08:30 DEU: Continental, Halbjahreszahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE CHE: Alcon, Q2-Zahlen USA: Warner Music Group, Q3-Zahlen USA: Coinbase Global, Q2-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 08:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 07/22 (vorläufig) 14:30 USA: Produktivität ex Agrar Q2/22 (vorläufig) 14:30 USA: Lohnstückkosten Q2/22 (vorläufig) SONSTIGE TERMINE 09:30 DEU: Fortsetzung des Prozesses gegen vier Angeklagte im VW-Abgasskandal wegen des Vorwurfs des gewerbs- und bandenmäßigen Betrugs, Braunschweig GBR: Fünfter Wahlkampfauftritt im Rennen um die Nachfolge von Boris Johnson, Darlington ------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 10. AUGUST TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Eon, Q2-Zahlen 07:00 DEU: Aareal Bank, Q2-Zahlen 07:00 DEU: LEG Immobilien, Q2-Zahlen 07:00 DEU: Evonik, Q2-Zahlen 07:00 NLD: ABN Amro, Q2-Zahlen 07:00 DEU: Vitesco Technologies, Halbjahreszahlen 07:00 DEU: Heidelberger Druckmaschinen, Q1-Zahlen 07:00 DEU: Brenntag, Q2-Zahlen 07:05 DEU: Norma Group, Q2-Zahlen 07:30 DEU: Gea Group, Q2-Zahlen 07:30 DEU: Jenoptik, Q2-Zahlen 07:30 DEU: Sixt SE, Q2-Zahlen 07:30 DEU: Talanx, Q2-Zahlen 08:00 DEU: Secunet Security Networks, Q2-Zahlen 08:00 DEU: Tui, Q3-Zahlen 08:00 GBR: Admiral, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: Deliveroo plc, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: Prudential, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: Aviva, Halbjahreszahlen 18:30 DEU: Metro AG, Q3-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: KfW, Q2-Zahlen AUT: Wienerberger, Q2-Zahlen DNK: Vestas, Q2-Zahlen NLD: Ahold Delhaize, Q2-Zahlen USA: Walt Disney, Q3-Zahlen USA: Sonos, Q2-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 01:50 JPN: Erzeugerpreise 07/22 03:30 CHN: Erzeugerpreise 07/22 03:30 CHN: Verbraucherpreise 07/22 07:00 FIN: Industrieproduktion 06/22 08:00 DEU: Verbraucherpreise 07/22 (endgültig) 10:00 AUT: Industrieproduktion 06/22 10:00 ITA: Verbraucherpreise 07/22 (endgültig) 11:00 GRC: Industrieproduktion 06/22 12:00 PRT: Verbraucherpreise 07/22 (endgültig) 14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid 14:30 USA: Verbraucherpreise 07/22 14:30 USA: Realeinkommen 07/22 16:00 USA: Lagerbestände Großhandel 06/22 (endgültig) -------------------------------------------------------------------------------------

