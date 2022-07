Apple - Diese Schaltstelle sollten Sie kennen!

Mit dem Abgleiten unter die Marke von 150 USD hatte die Apple-Aktie im Frühjahr ein klassisches Doppeltop ausgebildet. Die Erholung der letzten Wochen hat den Technologietitel nun wieder an dieses Schlüssellevel herangeführt. Mit anderen Worten: Das Papier arbeitet an einer Negierung der eingangs beschriebenen Umkehrformation. Für einen endgültigen Befreiungsschlag fehlt u. E. allerdings noch ein Sprung über die langfristige Glättung der letzten 200 Tage (akt. bei 158,83 USD). Eine Rückeroberung dieser Durchschnittslinie besitzt den zusätzlichen Charme, dass im Erfolgsfall auch der Korrekturtrend seit März (akt. bei 155,13 USD) endgültig zu den Akten gelegt wäre. Übergeordnet könnte die Kursentwicklung der letzten Monate dann sogar als (aufwärts-)trendbestätigende Flagge interpretiert werden (siehe Chart). Per Saldo befindet sich die Apple-Aktie derzeit also an einer ganz entscheidenden charttechnischen Weggabelung. Auf der Unterseite würde indes ein Abgleiten unter das jüngste Verlaufstief bei 150,80 USD für ein Scheitern an den beschriebenen Schlüsselwiderständen sprechen.

Apple (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Apple

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

