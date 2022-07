onvista Börsenfuchs: Der gemischte Zahlensalat schmeckt nicht jedem Anleger

Hallo Leute! Salat ist gesund. Aber nicht alle Sorten schmecken auch jedem. So ähnlich ist’s an der Börse – gerade jetzt. Denn wir erleben schon seit Monaten einen Mischmasch von laufend veröffentlichten Daten, die für Privatanleger schwer verdaulich sind. Gründe für den Zahlensalat können unterschiedliche Vergleichsdaten (u.a. die Stichtage) sein sowie verschiedene Berechnungsmethoden und vorläufige oder endgültige Statistiken. Der Zahlensalat hängt auch mit der Volatilität zusammen. Für Euch, meine Freunde, ist aber die Erkenntnis besonders wichtig, dass es momentan wenig Sinn macht, einfach einen Index zu kaufen. Denn die Aktienmärkte entwickeln sich zunehmend differenziert – nicht nur von Land zu Land, sondern auch nach Themen und Branchen. Und selbst innerhalb einzelner Sparten gehen die Kurse weit auseinander. Das wiederum ist eigentlich okay, denn dann spiegelt die Börse die unterschiedliche fundamentale Entwicklung der einzelnen Unternehmen wider. Und das kann man selbst in angesagten Teilmärkten wie Technologie und Pharma beobachten.

Heute sind mir (abgesehen von der Menge) besonders die volkswirtschaftlichen Meldungen dazu aufgefallen. Kein Wachstum mehr: Deutschlands Wirtschaft befindet sich in der „Stagflation“. Unser Bruttoinlandsprodukt kommt nicht vom Fleck und stagniert im zweiten Quartal gegenüber den ersten drei Monaten des Jahres. Immerhin lag das Wachstum 1,5 Prozent über dem Stand des Vorjahresquartals. Staatliche und private Konsumausgaben haben das Wachstum gestützt. Der klassische Wachstumsmotor Deutschlands, der Außenbeitrag, lahmt jedoch aufgrund teurer Energieimporte. Urteilen Frankfurter Banker: Mit den jüngsten Zahlen wird klar, dass sich die deutsche Wirtschaft in einer Stagflation befindet – stagnierende Wirtschaftsleistung bei hoher Inflation. Und die Frühindikatoren für die Konjunktur deuten darauf hin, dass die Stagnationsphase noch bis ins kommende Jahr anhalten dürfte. Überraschung: Gleichzeitig meldet das Statistikamt Eurostat, dass in der Eurozone die Wirtschaft wächst, und sogar deutlich stärker als erwartet. Das deutlichste Wachstum im Euroraum verzeichnete von den Ländern, die bereits Daten veröffentlicht haben, Spanien. Hier wuchs die Wirtschaft zum Vorquartal um 1,1 Prozent. In Italien stieg das BIP um 1,0 Prozent und in Frankreich um 0,5 Prozent. Die deutsche Wirtschaft enttäuschte hingegen mit einer Stagnation.

Andererseits ist bei uns die Inflation weiter ein bisschen zurückgegangen, mutmaßlich aber nur vorübergehend. Die Inflation in der Eurozone hat sich dagegen im Juli auf hohem Niveau weiter beschleunigt und abermals einen Rekordwert erreicht: Gegenüber dem Vorjahresmonat erhöhten sich die Verbraucherpreise um 8,9 Prozent. Dies ist die höchste Rate seit Einführung des Euro als Buchgeld im Jahr 1999. Im Vormonat waren die Verbraucherpreise um 8,6 Prozent gestiegen. Analysten hatten eine Beschleunigung auf 8,7 Prozent erwartet. Getrieben wurde die Teuerung erneut durch den starken Anstieg der Energiepreise, die sich zum Vorjahresmonat um 39,7 Prozent erhöhten. Der Anstieg war allerdings etwas schwächer als im Vormonat. Dafür beschleunigte sich der Preisauftrieb bei Lebens- und Genussmitteln von 8,9 auf 9,8 Prozent.

Alles klar? Das ist nur ein ganz kleiner Ausschnitt – sozusagen eine Gabel voll – aus dem börsentäglich gemischten Zahlensalat. Unterm Strich spricht das für ausgetüfteltes Stockpicking, bis die Kurse wieder mehr im Gleichschritt marschieren, also sich ein klarer Trend durchsetzt. Oder man macht vorsichtshalber erst mal nix.