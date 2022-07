Helvetica Property / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis

Portfoliowert des Helvetica Swiss Commercial Fund leicht höher als im Vorjahr



29.07.2022 / 07:01 CET/CEST

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR 29. Juli 2022 Medienmitteilung (PDF) Zürich, 29. Juli 2022 – Der Helvetica Swiss Commercial Fund erhöht den Vermietungsstand auf 93.4%. Die Fondsleitung blickt auf ein erfolgreiches erstes Semester des Helvetica Swiss Commercial Fund zurück. Der Verkehrswert erhöhte sich leicht gegenüber Ende Vorjahr um rund 0.4% auf CHF 753 Millionen. Die Mietzinseinnahmen stiegen um 2.6% gegenüber Vorperiode. Durch aktives Asset Management konnte der Vermietungsstand von 93.1% auf 93.4% gesteigert werden. Für das zweite Halbjahr steht die Ausschöpfung des Potenzials der freistehenden Mietflächen im Fokus. Es ist davon auszugehen, dass sich die Vermietungsquote weiter erhöhen wird. Per 30. Juni 2022 umfasst der Fond 35 Liegenschaften mit einer Gesamtfläche von rund 308'000 m2. Weitere Informationen zum Helvetica Swiss Commercial Fund sind im aktuellen Factsheet zu finden. Ausblick Die aktuelle Marktentwicklung wird von der Fondsleitung genau verfolgt, wobei von einer erneuten Zinserhöhung der SNB im Herbst auszugehen ist. Weitere Zinsschritte sind nicht auszuschliessen. Die Fondsleitung berücksichtigt diese Entwicklungen bereits in ihrer heutigen Geschäftsaktivität. Aufgrund robuster Schweizer Wirtschaftsdaten, anhaltend hoher Migration, sinkender Bautätigkeit sowie einer nachhaltig hohen Inflation erwartet die Fondsleitung eine stabile Wertentwicklung des Portfolios. Auch für das Geschäftsjahr 2022 ist voraussichtlich mit einer attraktiven Ausschüttung zu rechnen. Der Halbjahresbericht wird am 24. August publiziert. Medienkontakte Peter R. Vogel Salman Baday Chief Financial Officer Head Sales & Marketing T +41 43 544 70 84 T+41 43 544 70 95 prv@helvetica.com sb@helvetica.com Über Helvetica Helvetica Property Investors AG ist eine führende Immobilien Fondsleitungs- und Asset Management Gesellschaft. Wir bieten unseren Kunden nachhaltigen Wert durch aktives, langfristiges Eigentum an sicheren und stabilen Immobilienanlagen. Mit einer voll integrierten Immobilienanlageplattform bieten wir sowohl standardisierte Anlageprodukte als auch kundenspezifische Anlageprogramme an. Wir sind stolz auf unseren langjährigen Ruf für ausgezeichneten Kundenservice und unser Engagement für verantwortungsbewusstes Handeln. Unsere Firma ist von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA bewilligt und reguliert. Helvetica Swiss Commercial Fund Der HSC Fund ist ein an der SIX Swiss Exchange kotierter Schweizer Immobilienfonds, der allen Anlegern offensteht. Der HSC Fund investiert in Geschäfts- und Gewerbeliegenschaften in den wichtigsten Wirtschaftsräumen der Schweiz. Das Portfolio des Fonds ist auf eine langfristige Werterhaltung ausgerichtet und weist eine hohe Lage- und Objektqualität sowie eine breite Diversifikation auf. Das Anlageziel besteht hauptsächlich in der langfristigen Substanzerhaltung und in der Ausschüttung angemessener Erträge. Der HSC Fund ist von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht, FINMA, bewilligt. Listing SIX Swiss Exchange; Ticker Symbol HSC; Valor 33 550 793; ISIN CH0335507932 Disclaimer

