ANALYSE-FLASH: RBC senkt Ziel für Zalando auf 35 Euro - 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Zalando von 60 auf 35 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die mittelfristigen Ziele könnten zwar schwerer zu erreichen sein, schrieb Analystin Sherri Malek in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Plattformstrategie des Onlinehändlers sei jedoch das Highlight, das sie langfristig optimistisch bleiben lasse./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2022 / 17:49 / EDT

Charts zu den Werten im Artikel Zalando

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.08.2022 / 00:45 / EDT