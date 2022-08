DGAP-News: Die SEMODU AG schreibt mit dem Direct Listing an der Börse München ein neues Wachstumskapitel

DGAP-News: Semodu AG / Schlagwort(e): Börsengang

Die SEMODU AG schreibt mit dem Direct Listing an der Börse München ein neues Wachstumskapitel



01.08.2022 / 09:32

Die SEMODU AG eröffnet mit dem Direct Listing und einem Einstandskurs von 6,50 EUR zum Handelsstart einen wesentlichen Meilenstein für weiteres Wachstum.



• Direct Listing der SEMODU AG vollzogen

• Transaktion soll Positionierung als Methodengeber für Gebäudemodule nachhaltig festigen und ausbauen

• SEMODU AG fokussiert sich auf Technologien zur nachhaltigen und digitalen Transformation der Immobilienbranche



Die SEMODU AG („SEMODU“) treibt ihr Wachstum weiter voran und setzt mit der erfolgreichen Notierung einen wesentlichen Meilenstein um: Das Technologieunternehmen mit Fokus auf serielle und Modulbauweise ging heute via Direct Listing an die Börse München.



Mit der Notierung im allgemeinen Freiverkehrssegment der Münchener Wertpapierbörse beginnt ein neues Kapital der Unternehmensgeschichte. Zum Handelsstart wurde ein Einstandskurs von 6,50 Euro festgesetzt. Die SEMODU AG will ihre Position mit der Kapitalmarktorientierung nachhaltig festigen und weiter ausbauen.



Frank Talmon l’Armée, CEO der SEMODU AG, sagt: „Wir werden uns weiterhin konsequent auf die digitale Transformation der Branche konzentrieren und wollen unser Wachstum in den kommenden Jahren nachhaltig beschleunigen. Dabei stehen modulare Projektentwicklungen und Technologien im Mittelpunkt, die positive Wirkung in Sachen Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung erzielen und damit echten Mehrwert für unsere Kunden und gleichermaßen für unsere Gesellschaft bringen. SEMODU agiert auch künftig unabhängig mit hoher finanzieller Schlagkraft und einem klaren Fokus auf das Kerngeschäft ihrer jeweiligen Einheiten.“ Damit werden Perspektiven für den nachhaltigen und langfristigen Ausbau im Ökosystem der selbständigen SEMODU-Unternehmensbereiche MODULAR, PRODUCTIVE, SUSTAINABLE und DIGITAL geschaffen.



Methodengeber für Gebäudemodule und nachhaltige Energiekonzepte



Das 2017 gegründete Unternehmen entwickelt auf Basis modernster Softwarelösungen und komplexen mathematischen Systemen qualitativ hochwertige Gebäudemodule sowie neue Technologien für integrierte digitale Gebäudemanagementsysteme. Das Modulbau-Konzept ermöglicht die Etablierung eines neuen industriellen Standards in der Immobilien-Branche, der die Bauzeit und den Einsatz von Ressourcen sowie Baukosten verringert. Die Methodenkompetenz umfasst Holz; Holzhybrid und Beton-Module und ermöglicht in der Projektentwicklung die Entscheidung über die Bauweise lange offen zu halten.



Als Methodengeber entwickelt und projektiert die SEMODU AG gemeinsam mit Städten, Kommunen und Joint Venture Partnern aus Architektur, Gebäudetechnik und Modulfertigung Gebäudemodule für verschiedene Asset-Klassen mit Schwerpunkt Wohnen, sowie gemischte Stadtquartiere. „Dank unserer Expertise im Modulbau können wir für jeden Standort und die verschiedensten städtischen und politischen Aufgabenstellungen projektieren“, sagt Frank Talmon l’Armée.



„Die SEMODU AG ist ein Technologie-fokussierter Methodengeber für Gebäudemodule mit starken Ankeraktionären, einer starken Marke und einer Innovator-DNA. Umso mehr sind wir überzeugt, dass das Direct Listing langfristig nachhaltig Wert für die Aktionäre schafft, CO2 in bedeutendem Maße reduziert wird und nachhaltige, lebenswerte sowie voll digitalisierte Wohnräume geschaffen werden“, sagt Benedict Heidbüchel, LL.M., Head of Investor Relations, der das Listing federführend verantwortet hat.



Um nachhaltige Energiekonzepte und CO2-Neutralität für den Gebäudebestand sowie für Neubauprojekte voranzutreiben, gründete SEMODU 2021 ein Joint Venture mit der GETEC. Mit der Beteiligung an der „Wandwall plc“ forciert die SEMODU AG die digitale Transformation in der Immobilienbranche auf globaler Ebene und den Ausbau des Geschäftsbereichs „DIGITAL“ und vernetzt die Expertise rund um die modulare Bauweise mit innovativen digitalen Technologien wie z.B. Internet of Things („IoT“) oder der Blockchain-Technologie. Die SEMODU AG hatte sich bereits Mitte 2021 im Rahmen einer Kapitalerhöhung an der in Irland neu gegründeten Digitalgesellschaft „Wandwall plc“ in Höhe von 360.000.000 Aktien beteiligt.



Weitere Informationen zu SEMODU sind unter https://semodu.com/investor-relations/

verfügbar.



Kontakt: Benedict Heidbüchel, LL.M.

Head of Investor Relations

SEMODU A

Telefon +49 1590 1798 785

investor-relations@semodu.com

