Graminex®, L.L.C. beendet mit positiven Ergebnissen eine klinische Studie mit Graminex® Flower Pollen Extract zur Behandlung von Harninkontinenz bei Frauen.

Graminex®, L.L.C. freut sich bekannt zu geben, dass eine klinische Studie mit Graminex® Flower Pollen Extract (Blütenpollenextrakt) zur Behandlung der Harninkontinenz und zur Verbesserung der Blasengesundheit von Frauen mit positiven Ergebnissen abgeschlossen wurde. Diese Studie wurde als randomisierte, doppelblinde, placebokontrollierte Studie durchgeführt, um die Wirksamkeit von Graminex® Flower Pollen Extract bei 190 gesunden Frauen mit Harninkontinenz zu untersuchen. Eine vorläufige Analyse deutet darauf hin, dass in der Studiengruppe mit dem Graminex® Flower Pollen Extract signifikante Verbesserungen bei mehreren Indikatoren zur Lebensqualität bei Harninkontinenz festgestellt wurden.

Seit vielen Jahren werden Blütenpollenextrakte für Frauen mit Menopausensymptomen untersucht. Kürzlich hat Graminex® eine positive Wirkung auf die spezifischere Frauengesundheitskategorie der Harninkontinenz, insbesondere des stressbedingten Harndrangs, entdeckt. Harninkontinenz ist bei Frauen nach einer Geburt und in den Wechseljahren stärker ausgeprägt.

"Es gibt viele Frauen, deren Lebensqualität aufgrund von Harninkontinenz eingeschränkt ist. Graminex freut sich, mit diesen Studienergebnissen eine natürliche Alternative präsentieren zu können, um das Leben von Frauen in einer Zeit zu verbessern, in der sie es am meisten benötigen", sagte Colleen May, CBO.

Über Graminex® L.L.C.

Graminex® L.L.C. ist der führende Hersteller von natürlichem und lösungsmittelfreiem Graminex® Flower Pollen Extract". Graminex® gehört oder verwaltet mehr als 2.630 Hektar Agrarfläche im Nordosten des Bundesstaates Ohio, um die Bedürfnisse seiner Kunden zu erfüllen. Die aktiven Inhaltsstoffe von Graminex werden für die Nahrungsergänzungsmittel-, die nutrazeutische, pharmazeutische, Nahrungsmittel- und Hautpflegeindustrie angebaut und verarbeitet. Graminex® vermarktet seine eigene Marke von Nahrungsmittelergänzungen mit Fokus auf Prostatapflege, Blasenpflege, menopausalem Support und Hautpflege.

