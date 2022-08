NEL ASA - Auf dem Sprung?

Den Monatsultimo nehmen wir zum Anlass, um den Langfristchart der Nel-Aktie unter die Lupe zu nehmen. Nach einer längeren korrektiven Phase, in deren Verlauf der Titel den Basisaufwärtstrend seit Ende 2013 (akt. bei 11,81 NOK) bestätigte, steht aktuell die Rückkehr in die Erfolgsspur zur Disposition. Charttechnisch trägt zu dieser Einschätzung der Bruch des im Januar 2021 etablierten Baissetrends (akt. bei 12,79 NOK) bei. Übergeordnet kann die Atempause der letzten anderthalb Jahre damit als trendbestätigende Flagge interpretiert werden. Ein wichtiger Faktor ist aber auch der jüngste Spurt über die Widerstandszone aus zwei unterschiedlichen Fibonacci-Retracements (13,70/14,45 NOK), der 38-Monats-Linie (akt. bei 15,70 NOK) sowie diverse Hoch- und Tiefpunkte der vergangenen beiden Jahre. In der Summe liefern die beschriebenen Weichenstellungen eine Steilvorlage für die Bullen. Während das Hoch vom November 2021 (20,43 NOK) ein erstes Etappenziel markiert, ist langfristig aufgrund der o. g. Flagge sogar ein Anlauf auf das Mehrjahreshoch vom Januar 2021 (35,13 NOK) möglich. Als strategische Absicherung ist indes der angeführte Basisaufwärtstrend prädestiniert.

NEL ASA (Monthly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart NEL ASA

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

