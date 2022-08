OTS: H&A Global Investment Management GmbH / Real Estate Debt: Überhitzter ...

Real Estate Debt: Überhitzter Markt oder Chance für Investoren? (FOTO) Frankfurt am Main (ots) - Investoren, die sich für eine strategische Asset Allokation in Real Estate Debt entschieden haben, beobachten mit zunehmender Sorge die Marktentwicklung. - Bauzinsen steigen - Rohstoffpreise fluktuieren - hohe Inflationsraten engen den finanziellen Spielraum der Investoren zunehmend ein. Kann mit einem Real Estate Debt Investment noch Geld verdient werden? Oder übersteigen die Risiken mittlerweile die zu erwartenden Renditen? Ein Blick auf den Immobilienzyklus lässt erahnen, dass uns schwere Zeiten bevorstehen. In einem solchen Umfeld ist es wichtiger denn je mit langjährig erfahrenen Partnern zusammen zu arbeiten, die den Markt kennen und auf solche Entwicklungen gut vorbereitet sind. In einem fundierten Fach-Beitrag führen unsere Investment-Experten mögliche Maßnahmen für verschiedene wirtschaftliche Szenarien auf, die einer adversen Marktentwicklung entgegenwirken. Hierbei beleuchten wir drei mögliche Szenarien und führen Handlungsoptionen auf: - Weiterhin steigende Zinsen - Anhaltend hohe Inflation - Gestörte Lieferketten & geopolitische Spannungen Hier gelangen Sie zum vollständigen Artikel: https://www.ha-gim.com/ueberhitzter-markt-oder-chance-fuer-investoren Ihr Hagim-Expertenteam wünscht einen guten Wochenstart und viel Freude beim Lesen! Rechtliche Hinweise: https://www.ha-gim.com/rechtliche-hinweise Pressekontakt: Michael van Riesen Telefon +49 89 693 1094-576 Mobil +49 160 90420583 Email: mailto:michael.vanriesen@ha-gim.com Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/156909/5286772 OTS: H&A Global Investment Management GmbH