Pressestimme: 'Nürnberger Nachrichten' zu 4-Tage-Woche

NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Nachrichten" zu 4-Tage-Woche:

"Wer an der Arbeitsrealität herumschraubt, der sollte nicht dogmatisch, sondern pragmatisch denken. Schon wegen des Fachkräftemangels ist ein Modell "vier Tage arbeiten, drei Tage frei" nicht in jeder Branche zu jeder Jahreszeit umsetzbar und zielführend. Das Zauberwort aber heißt "Flexibilität". Verkrustete Vertragsstrukturen sollten gehen und durch variable Modelle ersetzt werden. 4- oder 5- Tage-Woche mit verschiedenen Maximalarbeitszeiten könnten in ein und demselben Betrieb sogar nebeneinander existieren - wieso nicht?"/yyzz/DP/he