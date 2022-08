TESLA - Kurzfristig im Rallymodus

Tesla Inc. - WKN: A1CX3T - ISIN: US88160R1014 - Kurs: 891,450 $ (Nasdaq)

Die Tesla-Aktie markierte am 04. November 2021 ihr aktuelles Allzeithoch bei 1.243,49 USD. Nach diesem Hoch startete eine volatile Korrektur, die noch immer intakt ist. Im Tief fiel die Aktie dabei auf 620,57 USD zurück.

Anschließend bildete die Aktie ein symmetrisches Dreieck aus. Im Zuge der aktuellen Quartalszahlen kam es am 21. Juli zu einem Ausbruch aus diesem Dreieck nach oben. Dabei riss die Aktie ein Aufwärtsgap zwischen 751,99 USD und 764,60 USD. Nach einem kleinen Rücksetzer in Richtung dieses Gap zog die Aktie in den letzten drei Handelstagen deutlich an.

Kurzfristig weiteres Aufwärtspotenzial

Die Tesla-Aktie könnte in den nächsten Tagen weiter ansteigen. Ein erster Zielbereich liegt um 960 USD. Sollte es zu einer Ausdehnung der Rally kommen, wäre auch ein Anstieg an den Abwärtstrend seit dem Allzeithoch möglich. Dieser Trend liegt aktuell bei 1.092,73 USD.

Kleinere Rücksetzer enden im Idealfall oberhalb von 842,36 USD, dem letzten kleinen Zwischenhoch. Ein etwas größeres Verkaufssignal ergäbe sich aber erst mit einem Rückfall unter das Gap vom 21. Juli. Dann würde schnell wieder eine Abwärtsbewegung gen 620,57 USD drohen.

Fazit: Die Tesla-Aktie befindet sich in einer kurzfristigen Rally und hat auch noch Potenzial nach oben. Aber die übergeordnete Korrektur sein November 2021 ist intakt.

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)