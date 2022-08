Vorbörse: Dax lässt es im August ruhig angehen - Euro stabil - Ölpreise geben klar nach

DEUTSCHLAND: MODERATE VERLUSTE

Nach der starken Entwicklung im Juli dürften es die Anleger am deutschen Aktienmarkt zum Start in den Monat August etwas gemächlicher angehen lassen. Dazu beitragen sollten etwas schwächere Konjunktursignale aus China, wo sich die Erholung der Wirtschaft nach den jüngsten Ausbrüchen des Coronavirus und weitreichenden Maßnahmen im Kampf gegen Covid-19 im Juli verlangsamte.

Der X-Dax als Indikator für den deutschen Leitindex signalisierte am Montag knapp eine Stunde vor dem Xetra-Start ein Minus von 0,21 Prozent auf 13 456 Punkte. Der EuroStoxx 50 wird rund 0,3 Prozent tiefer erwartet. Vor dem Wochenende hatte der Dax die 50-Tage-Linie, die als Indikator für den mittelfristigen Trend gilt, übersprungen.

Eine künftig womöglich nicht mehr ganz so scharfe geldpolitische Gangart der US-Notenbank Fed sowie überzeugende Geschäftszahlen von Apple und Amazon hatten die Anleger zuletzt ein Stück weit beruhigt.

USA: GEWINNE

Überraschend solide Quartalsberichte und Ausblicke der beiden Schwergewichte Apple und Amazon haben an den US-Börsen vor dem Wochenende für Erleichterung gesorgt. Der Dow Jones Industrial stieg am Freitag um 0,97 Prozent auf 32 845,13 Zähler und damit auf den höchsten Stand seit Anfang Juni.

ASIEN: ÜBERWIEGEND MODERATE GEWINNE

Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien am Montag trotz eher trister konjunkturelle Signale zugelegt. So verlangsamte sich die Erholung der chinesischen Wirtschaft nach den jüngsten Ausbrüchen des Coronavirus und weitreichenden Maßnahmen im Kampf gegen Covid-19 im Juli. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Unternehmen des chinesischen Festlands stieg zuletzt dennoch um 0,3 Prozent, während der Hang-Seng-Index in der Sonderverwaltungszone Hongkong hingegen um knapp 0,1 Prozent fiel. In Japan gewann der Nikkei 225 kurz vor Handelsende 0,6 Prozent hinzu.

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 157,23 -0,22%

DEVISEN: EURO STABIL ÜBER 1,02 DOLLAR

Der Euro ist am Montag stabil in die neue Woche gestartet. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0225 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am Freitagabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitagnachmittag auf 1,0198 Dollar festgesetzt.

Zu Beginn der neuen Woche stehen Konjunkturindikatoren im Blick. In der Eurozone veröffentlicht S&P Global seine Einkaufsmanagerindizes für die Industrie. Die Unternehmensumfrage gibt Auskunft über die konjunkturelle Lage. In den USA wird mit dem ISM-Indikator das europäische Pendant dazu erwartet. Außerdem stehen Daten vom Immobilienmarkt auf dem Programm.

Euro/USD 1,0228 +0,02%

USD/Yen 132,52 -0,53%

Euro/Yen 135,53 -0,53%

ROHÖL: DEUTLICHER RÜCKGANG

Die Ölpreise sind am Montag mit Abschlägen in die neue Woche gestartet. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Oktober 103,06 US-Dollar. Das waren 91 Cent weniger als am Freitag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur September-Lieferung fiel um 1,21 Dollar auf 97,41 Dollar.

Belastet wurden die Ölpreise zum Wochenstart durch schwache Konjunkturdaten aus China. Am Wochenende war der offizielle Einkaufsmanagerindex für die Industrie unter die Wachstumsgrenze von 50 Punkten gefallen. Am Montag enttäuschte der entsprechende Indikator des Wirtschaftsmagazins Caixin die Erwartungen. China gehört zu den größten Ölverbrauchsländern der Welt. Die Erdölpreise befinden sich nach wie vor auf hohem Niveau, haben sich zuletzt aber mit der Richtungssuche schwergetan.

Im Tagesverlauf schwanken die Preise meist stark, was auch auf große Unsicherheiten zurückzuführen ist. Seit längerem ist das Angebot wegen des Ukraine-Kriegs knapp, während die Nachfrage durch Rezessionssorgen belastete wird.

Brent 102,94 -1,03 USD

WTI 97,36 -1,26 USD

UMSTUFUNGEN VON AKTIEN

- BERENBERG HEBT ZIEL FÜR AIXTRON AUF 28 (26) EUR - 'BUY'

- HSBC HEBT RHEINMETALL AUF 'BUY' (HOLD)

- JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR COVESTRO AUF 40 (48) EUR - 'NEUTRAL'

- RBC SENKT ZIEL FÜR ZALANDO AUF 35 (60) EUR - 'OUTPERFORM'

- JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR SILTRONIC AUF 115 (110) EUR - 'BUY'

- RBC HEBT ZIEL FÜR VOLKSWAGEN VORZÜGE AUF 316 (310) EUR - 'OUTPERFORM'

- BERENBERG HEBT ZIEL FÜR DIAGEO AUF 4160 (3900) PENCE - 'HOLD'

- BERENBERG SENKT ZIEL FÜR SWISS RE AUF 90 (99) CHF - 'HOLD'

- BERNSTEIN SENKT VODAFONE AUF MARKET-PERFORM (OUTPERFORM) - ZIEL 135 (155) PENCE

- BOFA SENKT ZIEL FÜR AB INBEV AUF 58 (62) EUR - 'NEUTRAL'

- CREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR BBVA AUF 5,20 (5) EUR - 'NEUTRAL'

- CREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR BNP PARIBAS AUF 74 (72) EUR - 'OUTPERFORM'

- CREDIT SUISSE SENKT AVIVA AUF 'NEUTRAL' (OUTPERFORM) - ZIEL 455 (500) PENCE

- DEUTSCHE BANK RESEARCH HEBT ZIEL FÜR ASTRAZENECA AUF 12000 (11500) P - 'BUY'

- DEUTSCHE BANK RESEARCH HEBT ZIEL FÜR BNP PARIBAS AUF 68 (66) EUR - 'BUY'

- DEUTSCHE BANK RESEARCH HEBT ZIEL FÜR HERMES AUF 1320 (1260) EUR - 'HOLD'

- GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR ENGIE AUF 20,20 (19,60) EUR - 'CONVICTION BUY LIST'

- GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR ESSILORLUXOTTICA AUF 180 (178) EUR - 'BUY'

- GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR HERMES AUF 1085 (1015) EUR - 'SELL'

- GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR SANTANDER AUF 5,20 (5,10) EUR - 'BUY'

- GOLDMAN SENKT SBB AUF 'SELL' (NEUTRAL) - ZIEL 13 (15) SEK

- GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR IAG AUF 136 (138) PENCE - 'NEUTRAL'

- GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR RYANAIR AUF 21,10 (21,30) EUR - 'BUY'

- HSBC HEBT AGEAS AUF 'BUY'

- HSBC HEBT AIR FRANCE-KLM AUF 'BUY' (HOLD)

- HSBC SENKT JET2 AUF 'HOLD' (BUY)

- JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR RENAULT AUF 43 (40) EUR - 'BUY'

- JPMORGAN HEBT ANGLO AMERICAN AUF 'OVERWEIGHT' (NEUTRAL) - ZIEL 3850(3650) PENCE

- JPMORGAN HEBT SECURITAS AB AUF 'NEUTRAL' (UNDERWEIGHT) - ZIEL 100 (95) SEK

- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR AMS-OSRAM AUF 10,50 (10,33) CHF - 'NEUTRAL'

- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR BARCLAYS AUF 190 (180) PENCE - 'NEUTRAL'

- JPMORGAN NIMMT SAMPO MIT 'NEUTRAL' WIEDER AUF - ZIEL 48 EUR

- JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR GLENCORE AUF 620 (640) PENCE - 'OVERWEIGHT'

- RBC HEBT ZIEL FÜR KERING AUF 685 (630) EUR - 'OUTPERFORM'

- RBC SENKT ZIEL FÜR SWATCH AUF 230 (240) CHF - 'UNDERPERFORM'

- JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR BNP PARIBAS AUF 72 (73) EUR - 'BUY'

- JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR SWISS RE AUF 85 (100) CHF - 'NEUTRAL'

- RBC HEBT ZIEL FÜR BNP PARIBAS AUF 65 (60) EUR - 'OUTPERFORM'

- RBC SENKT ZIEL FÜR ESSILORLUXOTTICA AUF 144 (145) EUR - 'SECTOR PERFORM'

TAGESVORSCHAU / KONJUNKTURPROGNOSEN

TERMINE UNTERNEHMEN

06:00 GBR: HSBC Holdings, Halbjahreszahlen

07:00 NLD: Heineken, Halbjahreszahlen

07:00 LUX: Stabilus, Q3-Zahlen

07:30 AUT: Erste Group Bank, Q2-Zahlen

08:00 GBR: Pearson Group, Halbjahreszahlen

10:00 DEU: VDMA Auftragseingang Maschinenbau 06/22

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

USA: Activision Blizzard, Q2-Zahlen

USA: Avis Budget, Q2-Zahlen

USA: The Mosaic, Q2-Zahlen

USA: Zoominfo Technologies, Q2-Zahlen

USA: Transocean Ltd., Q2-Zahlen

USA: Pinterest, Q2-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

02:30 JPN: Jibun Bank PMI Verarbeitendes Gewerbe 07/22 (2. Veröffentlichung)

03:45 CHN: Caixin PMI Verarbeitendes Gewerbe 07/22

08:00 DEU: Einzelhandelsumsatz 06/22

09:15 SPA: S&P Verarbeitendes Gewerbe 07/22

09:30 CHE: S&P Verarbeitendes Gewerbe 07/22

09:45 ITA: S&P Verarbeitendes Gewerbe 07/22

09:50 FRA: S&P Verarbeitendes Gewerbe 07/22 (2. Veröffentlichung)

09:55 DEU: S&P Verarbeitendes Gewerbe 07/22 (2. Veröffentlichung)

10:00 EUR: S&P Verarbeitendes Gewerbe 07/22 (2. Veröffentlichung)

10:30 GBR: S&P Verarbeitendes Gewerbe 07/22 (2. Veröffentlichung)

11:00 EUR: Arbeitslosenquote 06/22

15:45 USA: S&P Verarbeitendes Gewerbe 07/22 (2. Veröffentlichung)

16:00 USA: Bauinvestitionen 06/22

16:00 USA: ISM-Index Verarbeitendes Gewerbe 07/22

SONSTIGE TERMINE

EuGH-Urteil zu Schadensersatzklage wegen kartellbedingt überhöhter Preise

HINWEIS

CHE: Feiertag, Börse geschlossen

KONJUNKTURPROGNOSEN FÜR DIE EUROZONE, UK UND DIE USA

Prognose Vorwert

EUROZONE

08.00 Uhr

Deutschland

Einzelhandelsumsätze

Juni

Monatsvergleich +0,3 +1,2

Jahresvergleich -8,3 +1,1

09.15 Uhr

Spanien

Einkaufsmanagerindex S&P Global

Industrie

Juli (Punkte) 50,0 52,6

09.45 Uhr

Italien

Einkaufsmanagerindex S&P Global

Industrie

Juli (Punkte) 49,0 50,9

09.50 Uhr

Frankreich

Einkaufsmanagerindex S&P Global

Industrie

Juli (Punkte) 49,6 49,6*

09.55 Uhr

Deutschland

Einkaufsmanagerindex S&P Global

Industrie

Juli (Punkte) 49,2 49,2*

10.00 Uhr

Eurozone

Einkaufsmanagerindex S&P Global

Industrie

Juli (Punkte) 49,6 49,6*

11.00 Uhr

Eurozone

Arbeitslosenquote

Juni +6,6 +6,6

GROSSBRITANNIEN

10.30 Uhr

Einkaufsmanagerindex S&P Global

Industrie

Juli (Punkte) 52,2 52,2

USA

15.45 Uhr

S&P Global PMI Industrie, Juli 52,3 52,2 (in Pkt)

16.00 Uhr

Bauausgaben, Juni +0,2 -0,1

ISM-Index Industrie, Juli 52,0 53,0 (in Pkt)