Wall Street: Marginale Verluste zum Monatsstart

Leicht besser als erwartet ausgefallene US-Konjunkturdaten reichten am Ende nicht, um die Gewinnserie der Vortage fortzusetzen.

Der ISM-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe im Monat Juli entspannte die Gemüter der Wall-Street Investoren am Montag, das viel beachtete Konjunkturbarometer blieb mit 52,80 Punkten über der wichtigen 50-Punkte-Marke (Expansion) und fiel nur marginal von 53 Punkten im Vormonat. Die Analystengilde hatte einen Wert von 52,30 Punkten erwartet. Für ein Tagesplus reichte dies nach der kräftigen Erholungsrally der Vorwochen am Ende dennoch nicht: Die drei großen US-Indizes Dow, Nasdaq und S&P500 gingen allesamt mit einem marginalen Minus aus dem Handel.

Pelosis Asienreise im Fokus

Für etwas Grummeln in der Magengrube der Wall-Street Börsianer sorgte hingegen die Asienreise von Nancy Pelosi, Sprecherin des US-Repräsentantenhauses. Diese ist am Montag in Singapur eingetroffen und reist morgen weiter nach Taiwan. Ihre Ankunft in Taipei wird für den Nachmittag erwartet. Chinas Präsident Xi hatte US-Präsident Biden in einem Telefonat vergangene Woche vor solch einem Besuch gewarnt, da er die Beziehungen zwischen den beiden Nationen sehr belasten würde. Ausgang vorerst offen.

Rohölpreise geben weiter nach/ Yen gefragt

Sorgen vor einer möglichen Rezession und einer nachlassenden Nachfrage nach dem schwarzen Gold setzten zum Wochenauftakt die Rohölpreise erneut unter Verkaufsdruck. Sowohl Rohöl der Sorte WTI als auch Brent gaben jeweils über 4% nach im Vergleich zum Schlusskurs vom vergangenen Freitag. Der japanische Yen war gefragt am Montag und legte deutlich zu gegenüber allen Hauptwährungen. USD/JPY verlor circa 150 Pips beziehungsweise 1,15 %, EUR/JPY verlor gut 100 Pips auf 135,08 JPY.

Chevron unter Druck/ Boeing gefragt

In Anbetracht der deutlich nachgebenden Rohölpreise ist es keine allzu große Überraschung, dass die Aktien des Ölmultis Chevron größter Tagesverlierer im Dow Jones waren. Die Aktie gab um 1,96 % auf 160,58 USD nach. Tagesgewinner mit einem satten Plus von 6,14 % auf 169,09 USD war Boeing, die ausführliche Betrachtung zur Aktie vom Nachmittag lesen Sie hier.

Intraday-Verlauf (S&P500)

Die Abwärtskurslücke zum Handelsstart wurde zügig wieder geschlossen bevor es im Anschluss auf neue Bewegungshochs im Bereich 4.145 Punkte ging. Es gab allerdings kein weiteres Follow-Through auf der Oberseite. Ein Handelsverlauf der für den weiteren Wochenverlauf alles offen lässt, allerdings sollte nach der kräftigen Erholungsrally der vergangenen beiden Wochen in den kommenden Handelstagen durchaus zunächst mit Gewinnmitnahmen gerechnet werden.