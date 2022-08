PNE - Ein Bilderbuchtrend

Seit 2019 befindet sich die PNE-Aktie in einem lehrbuchmäßigen Haussetrendkanal, dessen Begrenzung akt. bei 9,68 EUR bzw. 17,69 EUR verlaufen. Anfang März hatten wir an dieser Stelle den im Chart eingezeichneten „rounding bottom“ als Katalysator für die nächste Rally-Stufe definiert (siehe „HSBC Daily Trading“ vom 10. März). Alle seinerzeit genannten Kursziele wurden regelrecht pulverisiert, sodass als weitere Anlaufmarke nur noch die Parallele zum eingangs erwähnten Aufwärtstrend verbleibt. Obwohl der Aufwärtsmodus absolut intakt ist – das signalisieren beispielsweise die Trendfolger MACD und Aroon –, gewinnt bei derart ins Laufen gekommenen Trends immer auch das Money Management an Bedeutung. Während tradingorientierte Anleger die jüngsten beiden Wochentiefs bei 13,98/13,94 EUR als Stop-Loss heranziehen können, lassen langfristige Investoren ihren Engagements mit einer Absicherung auf Basis des Junitiefs (12,76 EUR) etwas mehr Luft zum Atmen. Das zuletzt genannte Level harmoniert zudem recht gut mit dem Uralt-Tief vom September 2001 bei 12,51 EUR.

PNE (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart PNE

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

