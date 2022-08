Pressestimme: 'Südwest Presse' zu Diskussion um das Renteneintrittsalter

ULM (dpa-AFX) - "Südwest Presse" zu Diskussion um das Renteneintrittsalter:

"Die Deutsche Rentenversicherung vergibt keine Punkte für "harte Arbeit". Hierzulande kommt es schnöde darauf an, wie viel man über wie viele Jahre einzahlt. Die Höhe der Rente spiegelt nicht die Lebensleistung, sondern allenfalls den materiellen Erfolg. Forderungen wie die des Arbeitgeberverbandes Gesamtmetall, den Rentenbeginn erst mit dem 70sten Lebensjahr anzusetzen, tragen nicht zur Lösung des Problems bei. Zum einen gilt die vor langer Zeit beschlossene Rente mit 67 Jahren vollständig erst in knapp zehn Jahren. Zum anderen bleibt die Frage offen, ob eine so lange Lebensarbeitszeit Arbeitnehmern mit körperlich anstrengenden Berufen überhaupt zuzumuten ist. Sollen die dann eine niedrigere Rente bekommen, weil sie ihr Leben lang tatsächlich "hart gearbeitet" haben?"