Tagesausblick für 03.08.: DAX schließt leichter. Wasserstoffaktien erneut fester!

Am Vormittag präsentierten sich die europäischen Leitindizes mehrheitlich leichter. Hintergrund sind Spannungen zwischen China und den USA aufgrund der geplanten Reise der Vorsitzenden des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi nach Taiwan. Im weiteren Verlauf drehten DAX®, CAC®40 und EuroStoxx®50 jedoch nach oben und holten einen großen Teil der anfänglichen Verluste wieder auf. Morgen werden eine Reihe von Frühindikatoren veröffentlicht, die möglicherweise weitere Impulse geben können.

Die Anleihemärkte zeigten sich heute relativ volatil. Bis Handelsschluss stiegen die Renditen 10jähriger Staatspapiere zwar leicht an – verharren allerdings weiterhin auf dem Niveau vom April. Gold setzte heute die Aufwärtsbewegung fort und kratzte kurzzeitig an der Marke von 1.790 US-Dollar. Der Silberpreis stagnierte oberhalb von 20 US-Dollar. Größere Schwankungen zeigte die Notierung von Palladium. Heute brach der Preis knapp zehn Prozent ein und radierte damit die Gewinne der vorangegangenen beiden Handelstage aus. Überraschend starke Produktionszahlen von Norilsk Nickel und die Angst vor einer Rezession drückten auf die Notierung. Der Preis für ein Barrel Brent Crude Oil klebt hingegen an der 100 US-Dollarmarke fest.

Das neue Onemarkets Magazin ist da! Darin lesen Sie wer die Gewinner des neuen Klimapakets der EU und Deutschland sind, welche US-Tech-Aktien Chance auf ein Comeback haben und vieles mehr!

Unternehmen im Fokus Covestro legte heute die finalen Zahlen für das zweite Quartal vor. Demnach bestätigte sich der Gewinneinbruch im zweiten Quartal. Die Aktie präsentierte sich dennoch stabil. K+S legte nach einem positiven Analystenkommentar kräftig zu. Pfeiffer Vacuum meldete einen Rekordumsatz. Dennoch gab das Papier heute über fünf Prozent nach. Symrise hat die Umsatzprognose für das Geschäftsjahr angehoben. Die Aktie drehte nach einem schwachen Handelsbeginn ins Plus. Zalando prallte an der 10-Tage-Durchschnittslinie nach unten ab. Zu den stärksten Strategie- und Branchenindizes zählten heute der Global Anti Virus Health Index und Global Hydrogen Index. Zu den Katalysatoren des Global Anti Virus Health Index zählten die Pharmariesen Bayer, Roche und Sanofi. Der Wasserstoffindex profitierte von einer guten Entwicklung bei Ballard Power, FuelCell und Plug Power.

Aus Europa werden morgn unter anderem Auto1 Group, AXA, BMW, Commerzbank, Evonik, Hugo Boss, Infineon, Klöckner, MorphoSys, Rational, Shop Apotheke, Siemens Healthineers, Société Générale und Teamviewer die Geschäftsbücher öffnen. Aus den USA meldet unter anderem eBay und Moderna Geschäftszahlen für das abgelaufene Quartal. Wichtige Termine Caixin PMI Services für China, Juli, endgültig

Außenhandel Deutschland, Juni

S&P Global Services und Composite Einkaufsmanagerindex Deutschland für Juli, detailliert

S&P Global Services and Composite Einkaufsmanagerindex Euro-Zone Juli, detailliert

Einzelhandelsumsatz Euro-Zone, Juni

US-Auftragseingang Industrie, Juni

ISM-Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen US, Juli Chart: DAX® Widerstandsmarken: 13.570/13.770/14.100 Punkte Unterstützungsmarken: 12.670/12.740/12.870/13.010/13.100/13.350 Punkte Der DAX® setzte heute kurzzeitig auf der Unterstützungsmarke von 13.350 Punkten auf. Kann sich jedoch bis Handelsschluss distanzieren. Ein erneuter Test oder gar ein Rücksetzer bis 13.100 Punkte erscheint nicht unwahrscheinlich. Solange die Marke von 13.100 Punkten nicht unterschritten ist, bleibt das Bild zunächst bullish. Unterhalb dieser Marke könnte die Stimmung nachhaltig drehen. DAX®in Punkten; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag) Betrachtungszeitraum: 08.06.2021 – 02.08.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de DAX®in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche) Betrachtungszeitraum: 03.08.2014– 02.08.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de Faktorzertifikate Long auf den DAX® Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Faktor Basispreis in Pkt. Resetbarriere in Pkt. FinalerBewertungstag DAX® HB84HP 14,61 15 12.552,586667 13.000,714011 Open End DAX® HB8MRA 14,52 20 12.776,74 13.112,768262 Open End Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 02.08.2022; 17:45 Uhr Faktorzertifikate Short auf den DAX® Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Faktor Basispreis in Pkt. Resetbarriere in Pkt. FinalerBewertungstag DAX® HB84HR 2,52 -15 14.345,813333 13.896,789376 Open End DAX® HB8MRC 6,59 -20 14.121,66 13.785,564492 Open End Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 02.08.2022; 17:45 Uhr Informationen rund um die Funktionsweise von Faktor-Zertifikaten und zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.

