Tesla Long: 80-Prozent-Chance!

Momentan treibt Tesla in Sachen Effizienz die deutschen Autobauer vor sich her. So will Tesla im Werkt Grünheide ein Elektromobil in 10 Stunden fertigen. Zum Vergleich benötigt VW für die Produktion des ID.3 rund 20 Stunden. Bei BMW benötigt der Bau eines Verbrenners gar zwischen 20 und 30 Stunden. Doch VW plant aus diesem Grund ein neues Werk in Wolfsburg und will ab 2023 zwei Milliarden Euro in das Werk mit dem Namen Trinity investieren. Dass Tesla im brandenburgischen Werk derart schnell produzieren kann, hängt unter anderem mit der sogenannten "Giga Press" zusammen. Mit ihr kann Tesla ganze Karosserieteile aus einem Stück gießen. Langwierige Schweiß-, Klebe- und Nietprozesse entfallen.

.

Zum Chart

.

Der Aktienkurs von Tesla hat die Bodenbildung Mitte Juli 2022 abgeschlossen und den Kernwiderstand bei 757,04 US-Dollar nachhaltig überwunden. Aktuell testet die Aktie den nächsten Widerstand am Level von 886,16 US-Dollar. Kann dieser Widerstand überschritten werden, könnte der Kurs die Magic Number bei 1000 US-Dollar ansteuern. Das erwartete KGV 2022 liegt immer noch bei 81,76 und damit deutlich über den KGVs der deutschen Autobauer. Zum Vergleich kommt das KGV 2022 von Volkswagen auf 4,08. Bis 2024 plant Tesla ein Wachstum beim Gewinn je Aktie von rund 88 Prozent. Kann dieser Plan eingehalten werden, sinkt das KGV 2024 auf aktuell 43,41, was immer noch mit dem 10-Fachen des Volkswagen-KGVs zu Buche schlägt. Diese Diskrepanz dulden die Aktionäre aufgrund von zwei Faktoren. Erstens wächst der Output bei Tesla noch immer exponentiell, nachdem der Markt auch die produzierten E-Mobile aufnimmt. Mit den Werken in Grünheide und Texas stehen wieder zwei neue Werke vor dem Produktionsstart, um den Gesamtoutput zu steigern. Zweitens wird Tesla als Technologieunternehmen wahrgenommen, nachdem Elon Musk eine große Wette mit dem Autopilot eingegangen ist.