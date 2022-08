DGAP-Adhoc: ENCAVIS AG verzeichnet deutlichen Ergebnisanstieg im ersten Halbjahr 2022 und hebt den Ausblick für das Gesamtjahr 2022 an

DGAP-Ad-hoc: ENCAVIS AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis/Prognoseänderung

ENCAVIS AG verzeichnet deutlichen Ergebnisanstieg im ersten Halbjahr 2022 und hebt den Ausblick für das Gesamtjahr 2022 an



03.08.2022 / 11:13 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 MAR der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 ENCAVIS verzeichnet deutlichen Ergebnisanstieg im ersten Halbjahr 2022 und hebt den Ausblick für das Gesamtjahr 2022 an Hamburg, 3. August 2022 – Der Vorstand des MDAX-notierten Wind- und Solarparkbetreibers Encavis AG veröffentlicht bereits heute die vorläufigen Key-Performance-Indikatoren des 1. Halbjahres 2022:

Umsatzsteigerung um rund 40% gegenüber Vorjahr auf rund EUR 226,4 Mio. (Vj: EUR 162,2 Mio.) Bereinigtes EBITDA*) steigt um rund 40% gegenüber Vorjahr auf rund EUR 170,6 Mio. (Vj. EUR 122,3 Mio.) Bereinigtes EBIT*) steigt um rund 60% gegenüber Vorjahr auf rund EUR 109,8 Mio. (Vj. EUR 68,7 Mio.) Bereinigtes Ergebnis je Aktie*) (EPS) steigt um mehr als 83% auf rund EUR 0,33 (Vj. EUR 0,18) Oper. Cashflow steigt um mehr als 46% gegenüber Vorjahr auf rund EUR 160,2 Mio. (Vj. EUR 109,4 Mio.) Unter Berücksichtigung des erhöhten Umsatzes in den ersten sieben Monaten des Jahres 2022 aufgrund der höheren Wind- und Solarperformance einerseits sowie der aktuell hohen Marktpreise andererseits, hat der Vorstand der Encavis AG entschieden den Ausblick 2022 auf die operativen Key-Performance-Indikatoren für das Gesamtjahr 2022 anzupassen. Dabei werden aufgrund der sehr hohen Volatilität der Strompreise weiterhin die bisherigen Planannahmen aus der Ursprungsplanung für die verbleibenden fünf Monate des Geschäftsjahres 2022 angesetzt:

Erwartet wird eine Steigerung des Umsatzes auf > 420 Mio. EUR (zuvor > 380 Mio. EUR), eine Steigerung des operativen EBITDA auf > 310 Mio. EUR (zuvor > 285 Mio. EUR), eine Steigerung des operativen EBIT auf > 185 Mio. EUR (zuvor > 166 Mio. EUR), eine Steigerung des operativen Ergebnisses je Aktie (EPS) von 0,51 EUR auf 0,55 EUR sowie eine Steigerung des operativen Cashflows auf > 280 Mio. EUR (zuvor > 260 Mio. EUR).

*) Erläuterungen und Herleitung der bereinigten operativen Ergebniskennzahlen finden Sie im Geschäftsbericht / Konzernjahresabschluss 2021 der Encavis AG ab Seite 14 sowie auf Seite 37. Der Geschäftsbericht / Konzernjahresabschluss 2021 der Encavis AG ist abrufbar unter: https://www.encavis.com/fileadmin/user_upload/Encavis_Geschaeftsbericht_2021_DE_geschuetzt.pdf

Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter www.encavis.com 03.08.2022 CET/CEST

