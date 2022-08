DGAP-News: JadeHawk Capital S.à r.l.: mehr als 50 % der besicherten 7 % Anleihe erfolgreich platziert – Notierungsstart an der Börse Frankfurt

DGAP-News: JadeHawk Capital S.à r.l. / Schlagwort(e): Anleiheemission

JadeHawk Capital S.à r.l.: mehr als 50 % der besicherten 7 % Anleihe erfolgreich platziert – Notierungsstart an der Börse Frankfurt



03.08.2022 / 10:00

JadeHawk Capital S.à r.l.: mehr als 50 % der besicherten 7 % Anleihe erfolgreich platziert – Notierungsstart an der Börse Frankfurt



Howald (Luxemburg), 03.08.2022 – Die JadeHawk Capital S.à r.l., ein im Zweitmarkt auf Beteiligungen an unterbewerteten geschlossenen Immobilienfonds spezialisierter Finanzinvestor, hat in den ersten zwei Wochen des öffentlichen Angebots für ihre besicherte 7 % Anleihe 2022/2027 (ISIN: DE000A3KWK17) bereits ein Volumen von 7,52 Mio. Euro erfolgreich platziert. Der Emissionserlös dient dazu, ein großes Portfolio von Beteiligungen zu refinanzieren, die 2021 eingegangen wurden, sowie weitere Assets aufzubauen, indem bestehende Beteiligungen erhöht und neue, bereits identifizierte Beteiligungen erworben werden sollen.



Interessierte Privatanleger und Investoren in Deutschland und Luxemburg können die besicherte Anleihe weiterhin bis zum 7. Juli 2023 direkt über die Emittentin unter www.JadeHawk.eu/investorrelations zeichnen. Zudem wird das Unternehmen weitere Privatplatzierungen bis zur Vollplatzierung im Volumen von 15 Mio. Euro durchführen. Die besicherte Anleihe wurde heute in den Handel im Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) einbezogen. Die Emission wird von der bestin.capital GmbH und der Lewisfield Deutschland GmbH als Financial Advisor sowie von der CapSolutions GmbH als Selling Agent begleitet.



Jan Düdden, geschäftsführender Gesellschafter der JadeHawk Capital S.à r.l.: „Unser Dank gilt allen Investoren, die uns mit ihrer Zeichnung ihr Vertrauen ausgesprochen haben. Dass wir nach nur zwei Wochen bereits über 50 % des gesamten Emissionsvolumens platziert haben, ist vor allem im vorherrschenden Kapitalmarktumfeld und bei den aktuellen geopolitischen Konflikten ein großer Erfolg, der uns für die weitere Platzierung sehr zuversichtlich stimmt. Dieses sehr gute Auftaktergebnis zeigt, dass wir gemeinsam mit unseren Partnern ein äußerst überzeugendes Gesamtpaket entwickelt haben, das sich vor allem durch ein attraktives Risiko-Ertrags-Profil der Anleihe auszeichnet.“



Eckdaten der besicherten Anleihe 2022/2027

Emittentin JadeHawk Capital S.à r.l. Emissionsvolumen Bis zu 15 Mio. Euro Platziertes Volumen 7,52 Mio. Euro Kupon 7 % p.a. ISIN/WKN DE000A3KWK17/A3KWK1 Ausgabepreis 100 % Stückelung 1.000 Euro Angebotsfrist 18. Juli 2022 bis 7. Juli 2023:

Zeichnung möglich über die Emittentin unter www.JadeHawk.eu/investorrelations Valuta 3. August 2022 Laufzeit 5 Jahre: 3. August 2022 bis 2. August 2027 (einschließlich) Zinszahlung Halbjährlich, nachträglich am 3. August und 3. Februar eines jeden Jahres (erstmals am 3. Februar 2023) Rückzahlungstermin 3. August 2027 Rückzahlungsbetrag 100 % Status Nicht nachrangig, besichert (Besicherungsverhältnis von mindestens 1:2; Überwachung durch Treuhänder) Besicherung Verpfändung von Beteiligungen mit einem Sicherheitenwert von insgesamt 15,38 Mio. Euro an einen Sicherheitentreuhänder zu Gunsten der Anleihegläubiger zum 3. August 2022

Die Schuldverschreibungen sind bezogen auf ihren Nennbetrag im Verhältnis von mindestens 1:2 durch verpfändete Beteiligungen zu besichern. Sobald Schuldverschreibungen in Höhe von mehr als 7,69 Mio. Euro platziert wurden, werden demnach weitere Sicherheiten in Höhe von bis zu 14,62 Mio. Euro bestellt werden. Sicherheitentreuhänder Schultze & Braun Vermögensverwaltungs- und Treuhandgesellschaft mbH Sonderkündigungsrechte der Emittentin Ab 3. August 2025 zu 102 % des Nennbetrags

Ab 3. August 2026 zu 101 % des Nennbetrags Kündigungsrechte der Anleihegläubiger und Covenants Kontrollwechsel

Drittverzug

Negativverpflichtung

Veräußerungsbegrenzung für Vermögensgegenstände

Ausschüttungsbegrenzung

Transparenzverpflichtung

Positivverpflichtung Anwendbares Recht Deutsches Recht Prospekt Von der Commission de Surveillance du Secteur („CSSF“) in Luxemburg gebilligter Wertpapierprospekt mit Notifizierung an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht („BaFin“) in Deutschland

Die Billigung des Prospekts ist nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Börsensegment Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) Financial Advisor bestin.capital GmbH, Lewisfield Deutschland GmbH Selling Agent CapSolutions GmbH Zahlstelle Baader Bank AG