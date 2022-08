DGAP-News: JDC Group AG: Ecclesia und JDC Group starten Kooperation

DGAP-News: JDC Group AG / Schlagwort(e): Kooperation

JDC Group AG: Ecclesia und JDC Group starten Kooperation



03.08.2022 / 11:00

Ecclesia und JDC Group starten Kooperation - JDC gewinnt Ecclesia für ihre Plattform-Technologie im Privatkundengeschäft. - Die Ecclesia Gruppengesellschaften bauen durch das JDC-eigene Maklerverwaltungsprogramm iCRM die digitale Servicetiefe im Privatversicherungs-geschäft aus - 5-Jahresvertrag verbessert die digitalen Angebote für die Privatkunden

Die JDC Group AG, eine der größten Service- und Technologie-Plattformen für Finanzdienstleister in Europa, und die Ecclesia Gruppe, der größte deutsche Versicherungsmakler für Unternehmen und Institutionen, kooperieren ab sofort bei der Geschäftsabwicklung im Privatkundengeschäft. Die Gruppengesellschaften der Ecclesia erhalten über die Ecclesia Gruppe Vorsorgemanagement GmbH als Partner der JDC Group AG die JDC Plattform iCRM als Maklerverwaltungsprogramm für das Privatkundengeschäft. Das erhöht für die Maklerunternehmen und ihre Kunden die Effizienz in der Verwaltung über einen schnellen, konsolidierten Blick auf die Gesamtbestände und alle Dokumente. Und dies in der gewohnten Datentiefe der führenden JDC Plattform-Technologie. „Wir freuen uns, mit der Ecclesia den größten deutschen Makler für unsere Plattformlösung gewonnen zu haben“, kommentiert Dr. Sebastian Grabmaier, CEO der JDC Group AG, die Kooperation. „Nach den Maklern der Lufthansa, BMW, Böhringer und Volkswagen Bank und nun der Ecclesia wollen wir unsere führende Plattformtechnologie weiteren Großmaklern und deren Gruppengesellschaften öffnen.“ „Durch die Kooperation mit JDC gehen wir den nächsten Schritt bei der digitalen Transformation und heben Effizienzvorteile für unsere Kunden und für uns“, ergänzt Frank Buschmann, Geschäftsführer der Ecclesia Gruppe Vorsorgemanagement GmbH. „Die Plattform gibt uns die Möglichkeit, neue Serviceleistungen für unsere Kunden zu erbringen, die in der digitalen Welt erwartet werden. Damit sichern wir zukunftsfähig unseren Anspruch, den bestmöglichen Kundennutzen zu erreichen.“ Über die Ecclesia Gruppe Die Ecclesia Gruppe bildet mit mehr als 2.400 Beschäftigten und einem platzierten Prämienvolumen von 2,5 Milliarden Euro p. a. den größten deutschen Versicherungsmakler für Unternehmen und Institutionen. Zur Gruppe gehören unter anderem führende Makler für Industrie und Gewerbe, Logistik, Kreditversicherung/Finanzierung, Gesundheitswesen, Sozialwirtschaft, Kirche sowie Assekuradeure und ein Rückversicherungsmakler. Die Bandbreite der Kundenbeziehungen reicht vom börsennotierten Großkonzern über den Mittelstand bis zu Großkliniken und kirchlichen Institutionen. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Detmold und ist in Deutschland flächendeckend präsent. Darüber hinaus verfügt die Ecclesia Gruppe über eigene Unternehmen in sechs weiteren europäischen Staaten und agiert über das ECCLESIA GLOBAL NETWORK in mehr als 170 Ländern weltweit. Die Ecclesia Gruppe Vorsorgemanagement GmbH ist das Spezialunternehmen der Ecclesia Gruppe für alle Fragen der betrieblichen Vorsorgelösungen. Über die JDC Group AG Die JDC Group AG (ISIN: DE000A0B9N37) bietet unter den Marken Jung, DMS & Cie., allesmeins und Geld.de eine digitale Plattform für Versicherungen, Investmentfonds und alle anderen Finanzprodukte und -dienstleistungen. Indem sie sämtliche Produktanbieter des Finanzmarktes mit kompletter Produktpalette und vollständiger Daten- und Dokumentenversorgung anbietet und abwickelt, schafft sie über ihre Sichtsysteme und Schnittstellen den perfekten Arbeitsplatz für Finanzintermediäre aller Art (Makler, Vertreter, Firmenverbundene Vermittler, Banken, Ausschließlichkeitsorganisationen, FinTechs) und das erste echte Financial Home für Finanzdienstleistungskunden. Über Smartphone-App, Tablet oder PC erhalten Kunden und Vermittler eine komplette Übersicht über das individuelle Versicherungs- und Fondsportfolio, einfache Abschlussstrecken und Übertragungsmöglichkeiten und zudem einen vollständigen Marktvergleich, so dass Kunden und Berater Absicherung und Vorsorge einfach und in idealem Leistungs-Kostenverhältnis optimieren können. Rund 300 gut ausgebildete Berater unter der Marke FiNUM ergänzen das Plattformangebot für anspruchsvolle und gehobene Privatkunden. Mit mehr als 16.000 angeschlossenen Plattformnutzern, rund 1,5 Millionen Kunden, einem jährlichen Absatz mit rund zwei Milliarden Euro Bewertungssumme, einem Fondsbestand von über fünf Milliarden Euro und jährlichen Versicherungsprämien von 800 Millionen Euro sind wir einer der Marktführer im deutschsprachigen Raum. JDC setzt auf Nachhaltigkeit und hat sich den ESG-Kriterien verpflichtet: Als Digitalisierungsdienstleister hilft JDC, viele Tonnen Papier einzusparen und den Alltag von Finanzintermediären und Kunden einfacher zu machen. Disclaimer: Die Vorstände der JDC Group AG, Dr Sebastian Grabmaier und Ralph Konrad, halten eine Beteiligung an der JDC Group AG und haben ein Eigeninteresse an Art und Inhalt der in dieser Mitteilung gegebenen Informationen.





E-Mail: funke@jdcgroup.de Kontakt:JDC Group AGRalf FunkeInvestor RelationsTel.: +49 611 335322-00E-Mail: funke@jdcgroup.de

