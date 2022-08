SIEMENS HEALTHINEERS – Spannende Reaktion nach Zahlen

Aufgrund höherer Kosten in den Bereichen Beschaffung und Logistik sowie den Lockdowns in China, fielen die Zahlen beim Medizintechnikkonzern Siemens Healthineers eher bescheiden aus. Der angepeilte Umsatz wurde erreicht, allerdings kam es zu einem Gewinnrückgang. Konzernchef Bernd Montag gibt sich dennoch optimistisch für das vierte Quartal. In einer ersten Reaktion kam es bei der Aktie vorbörslich zu Verlusten und die Papiere starteten mit einem großen Gap-Down. Wie sich jedoch zeigt, nutzen Anleger diese Gelegenheit um Käufe zu tätigen.

Chart: Siemens Healthineers

Widerstandsmarken: 49,10 + 49,98 + 50,52 + 54,08 + 54,76 EUR

Unterstützungsmarken: 46,79 + 46,58 + 45,17 + 44,17 + 43,20 + 41,64 EUR

Zunächst dürfte für die Bullen die heutige Eröffnung ein schwerer Schlag gewesen sein, allerdings gelten diese Verluste bereits als weitestgehend ausgebügelt. Als entscheidend gilt es nun, diese Tagesgewinne zu halten. Gelingt dies, so könnte das Erholungsmomentum dennoch im Ergebnis aufrechterhalten werden. Für Kaufsignale wäre in diesem Zusammenhang der nächste Schritt ein Anstieg über den Clusterwiderstand bei ≈50 EUR. Neben dem EMA50 deckeln hier mehrere Horizontalwiderstände. Würden die Käufer jedoch weiter dran bleiben und diesen Sprung vollziehen, wäre wieder Raum für eine Erholungsbewegung Richtung 54,08 – 54,76 EUR gegeben.

Kommen allerdings die Shorties wieder zum Zug und die aktuellen Aufschläge werden abverkauft, so wäre unterhalb von 45,17 EUR wieder die südliche Richtung zu präferieren. 44,17 EUR, 43,20 EUR und 41,64 EUR wären in diesem Fall die nächsten Abwärtsziele.

Siemens Healthineers in EUR; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag)

Betrachtungszeitraum: 22.02.2022 – 03.08.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Siemens Healthineers in EUR; Monatschart (1 Kerze = 1 Monat)

Betrachtungszeitraum: 01.08.2017– 03.08.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

