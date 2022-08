Tagesausblick für 04.08.: DAX – wann platzt der Knoten?

An den europäischen Aktienmärkten ging es nach einem vorsichtigen Beginn mehrheitlich aufwärts. Der DAX® nahm erneut Anlauf auf das Hoch vom Montag bei 13.570 Punkten und der CAC®40 distanzierte sich wieder von der Unterstützungsmarke bei 6.380 Punkten. Gleichwohl bewegten sich die Indizes heute mehrheitlich in einer engen Range. Signifikante Impulse fehlten und im August herrscht oftmals ferienbedingte Sommerflaute. Morgen geht der Datenreigen weiter. Die vergangenen Tage haben zwar gezeigt, dass Unternehmensmeldungen im Einzelfall zu Ausschlägen führen können. Trotz mehrheitlich guter, teil sogar sehr guter Unternehmensdaten, konnte der Gesamtmarkt jedoch nicht signifikant zulegen. Vielleicht hilft in den kommenden Tagen die Charttechnik wie beispielsweise ein Ausbruch des DAX® über 13.570 Punkte.

An den Anleihemärkten zeigte sich derweil eine Stabilisierung, die durchaus nachvollziehbar ist. Rund 100 Basispunkte gab die Rendite 10jähriger Bundesanleihen seit Mitte Juni nach. Bei den US-Papier fiel der Rückgang zwar nicht ganz so stark aus. Dennoch hat sich die Rendite 10jähriger Staatspapiere inzwischen deutlich unter der Marke von drei Prozent festgesetzt. Dies verhalf dem Goldpreis in den vergangenen Tagen zu einer Rally auf 1.760 US-Dollar. Der Preis für ein Barrel Brent Crude Oil klebt hingegen an der 100 US-Dollarmarke fest.

Unternehmen im Fokus Die Aktie von Auto1 Group schoss zweistellig nach oben nachdem der Online-Gebrauchtwagenhändler die Ziele erhöht hat. BMW meldete ein Umsatzplus in Q2 von 22 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Das EBIT sank allerdings um 32 Prozent. Zudem kappten die Münchener das Absatzziel für 2022. Die Aktien brach daraufhin um sechs Prozent ein. Die Commerzbank konnte nach guten Zahlen die Widerstandsmarke bei 6,80 Euro überwinden und testete die 200-Tage-Durchschnittslinie. Vonovia konnte den Gewinn im ersten Halbjahr deutlich steigern. Die Aktie schloss rund 1,5 Prozent höher. Online-Dienstleister wie Delivery Hero, HelloFresh und Zalando waren heute stark gefragt. Zu den stärksten Strategie- und Branchenindizes zählten heute der Deutschland Top Aktien Index und der European Biotech Index. Katalysatoren des Deutschland Top Aktien Index waren vor allem die Immobilientitel Aroundtown und TAG immobilien sowie Gerresheimer und Verbio Vereinte BioEnergie. Der Biotechnologieindex bekam in erster Linie durch Bico Group, Gerresheimer und Oxford Biomedica Auftrieb. Aus Europa werden morgn unter anderem Adidas, Bayer, BayWa, Beiersdorf, CompuGroup, Credit Agricole, Dürr, ElringKlinger, Hannover Rück., Hensoldt, 1×1, Lanxess, Lufthansa, Manz, Merck, Rational, Schaeffler, SGL Carbon, United Internet und Zalando die Geschäftsbücher öffnen. Aus den USA meldet unter anderem Amgen, Dropbox, Eli Lilly, Kellogg und GoPro Geschäftszahlen für das abgelaufene Quartal. Wichtige Termine Auftragseingang Industrie Deutschland, Juni vorläufig

EZB veröffentlicht Wirtschaftsbericht (Economic Bulletin)

US-Handelsbilanz, Juni

Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA für die Woche bis zum 30. Juli Chart: DAX® Widerstandsmarken: 13.570/13.770/14.100 Punkte Unterstützungsmarken: 12.870/13.010/13.100/13.300/13.350 Punkte Der DAX® hangelte sich nach einem schwachen Start um rund 150 Punkten auf 13.540 Punkte nach oben und peilt nun die Widerstandsmarke bei 13.570 Punkten an. Gelingt der Ausbruch über das Level hat der Index aus technischer Sicht Luft bis 13.770 Punkte. Auf der Unterseite findet der Leitindex eine Unterstützung zwischen 13.300 und 13.350 Punkten. DAX®in Punkten; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag) Betrachtungszeitraum: 10.06.2021 – 03.08.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de DAX®in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche) Betrachtungszeitraum: 04.08.2014– 03.08.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de Faktorzertifikate Long auf den DAX® Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Faktor Basispreis in Pkt. Resetbarriere in Pkt. FinalerBewertungstag DAX® HB84HP 15,07 15 12.553,778057 13.001,947934 Open End DAX® HB8MRA 15,15 20 12.777,932926 13.113,992562 Open End Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 03.08.2022; 17:00 Uhr Faktorzertifikate Short auf den DAX® Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Faktor Basispreis in Pkt. Resetbarriere in Pkt. FinalerBewertungstag DAX® HB84HR 2,40 -15 14.344,680014 13.895,69153 Open End DAX® HB8MRC 6,21 -20 14.120,527117 13.784,458572 Open End Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 03.08.2022; 17:00 Uhr Informationen rund um die Funktionsweise von Faktor-Zertifikaten und zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.

