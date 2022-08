TAGESVORSCHAU: Termine am 04. August 2022

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 04. August

TERMINE UNTERNEHMEN 06:30 JPN: Toyota Motor, Q1-Zahlen 06:30 FRA: Credit Agricole, Halbjahreszahlen 07:00 AUT: Kontron, Q2-Zahlen 07:00 DEU: Lufthansa, Q2-Zahlen (detailliert) (10.00 h Analystencall, 11.30 h Pressecall) 07:00 DEU: Zalando, Q2-Zahlen (detailliert) 07:00 DEU: Merck KGaA, Q2-Zahlen (9.30 h Pressecall, 14.00 h Analystencall) 07:00 DEU: Lanxess, Q2-Zahlen (10.00 h Call) 07:00 NLD: ING Groep, Q2-Zahlen 07:15 CHE: Swisscom, Q2-Zahlen 07:30 DEU: United Internet, Q2-Zahlen 07:30 DEU: 1&1, Halbjahreszahlen 07:30 DEU: Hensoldt AG, Halbjahreszahlen 07:30 DEU: SGL Carbon, Q2-Zahlen 07:30 DEU: Bayer, Q2-Zahlen (15.30 h Call) 07:30 DEU: Manz, Halbjahreszahlen 07:30 DEU: Hannover Rück, Q2-Zahlen (8.00 h Call) 07:30 DEU: Compugroup Medical, Q2-Zahlen 07:30 DEU: Adidas, Q2-Zahlen (detailliert) (10.00 h Pressecall) 07:30 DEU: ElringKlinger, Q2-Zahlen (15.00 h Pressecall) 07:30 AUT: Voestalpine, Q1-Zahlen 07:30 DEU: Kuka, Q2-Zahlen 07:50 DEU: PVA TePla, Q2-Zahlen 08:00 DEU: Beiersdorf, Halbjahreszahlen (9.00 h Call) 08:00 DEU: Schaeffler, Q2-Zahlen 08:00 DEU: Rhön-Klinikum, Halbjahreszahlen 08:00 DEU: Süss Microtec, Halbjahreszahlen 08:00 CHE: Glencore, Halbjahreszahlen 08:00 FIN: Outokumpu, Q2-Zahlen 08:00 GBR: Next, Q2-Umsatz 08:00 GBR: Rolls-Royce, Halbjahreszahlen 08:30 DEU: Dürr AG, Q2-Zahlen 08:30 DEU: BayWa, Halbjahreszahlen (detailliert) (10.30 h Pk) 12:30 USA: Cigna, Q2-Zahlen 13:00 USA: Conoco Phillips, Q2-Zahlen 13:10 CHN: Alibaba, Q1-Zahlen 13:30 USA: Eli Lilly, Q2-Zahlen 13:30 USA: Intercontinental Exchange, Q2-Zahlen 14:00 DEU: Morphosys, Call zu den Q2-Zahlen 14:00 DEU: Rolls-Royce Power Systems, Q2-Zahlen (Call 14.00 h) 14:00 USA: Kellogg, Q2-Zahlen 17:50 ITA: Banca Monte dei Paschi di Siena, Halbjahreszahlen 17:50 ITA: Pirelli, Halbjahreszahlen 22:01 USA: Amgen, Q2-Zahlen 22:01 USA: Expedia, Q2-Zahlen 22:05 USA: Dropbox, Q2-Zahlen 22:30 USA: GoPro, Q2-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba), Halbjahreszahlen CHE: Adecco, Halbjahreszahlen CHE: VAT, Halbjahreszahlen USA: Kellogg, Q2-Zahlen USA: Cigna, Q2-Zahlen USA: Air Products and Chemicals, Q3-Zahlen USA: Lyft, Q2-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 06:30 NLD: Verbraucherpreise 07/22 08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 06/22 08:00 DEU: Dienstleistungen (Umsatz und Beschäftigte), 05/22 08:00 DEu: Erstveröffentlichung EU-SILC - Armutsgefährdung in Deutschland, Jahr 2021 13:00 GBR: BoE, Zinsentscheid 14:30 USA: Handelsbilanz 06/22 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) SONSTIGE TERMINE DEU: Fortsetzung Dritte Verhandlungsrunde zwischen Lufthansa und Verdi für Bodenpersonal. Verdi fordert 9,5 Prozent mehr für rund 20 000 Bodenbeschäftigte der Lufthansa. 11:00 DEU: Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und der CDU-Bundesvorsitzende Friedrich Merz besuchen das Kernkraftwerk Isar 2 Mit Teilnahme von Umweltminister Thorsten Glauber und Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger + 1300 Gemeinsames Statement USA: Beginn der CPAC-Konferenz in Texas mit Ex-US-Präsident Trump

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi