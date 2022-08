NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen haben am Mittwoch moderate Verluste verzeichnet. Am Markt wurde auf die deutlich aufgehellte Stimmung an den Aktienbörsen verwiesen. Der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) fiel zuletzt um 0,04 Prozent auf 120,08 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Staatsanleihen stieg auf 2,75 Prozent./ck/he