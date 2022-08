ALPHABET - Werden die Bullen aufs Glatteis geführt? (Big Picture)

Alphabet Inc. (Class C) - WKN: A14Y6H - ISIN: US02079K1079 - Kurs: 118,870 $ (Nasdaq)

Seit dem leicht versetzten Doppeltop am splitbereinigten Allzeithoch bei 152,10 USD und einem anschließenden Kursrutsch an die Tiefs aus dem Januar 2021, hat sich die Aktie von Alphabet stabilisieren können. Mit dem Tief von Ende Mai bei 102,20 USD wurde fast die Hälfte des Anstiegs seitdem Coronacrash-Tief weil 50,67 USD korrigiert. Ausgehend von dieser Supportzone stieg die Aktie zwischenzeitlich bis 120,43 USD an.

Sollte der laufende Aufwärtsimpuls diesen Widerstand aus dem Weg räumen, gäbe es zwei Szenarien:

Szenario: Mit dem Tief bei 104,76 USD Ende Juli wurde ein neuer Aufwärtstrend gestartet. In diesem Fall dürfte die Aktie zügig über 123,00 USD ansteigen und wohl erst im Bereich von 126,00 bis 130,00 USD zu einer kleineren Zwischenkorrektur ansetzen. Darüber dürfte der Anstieg bis 135,00 USD reichen. Oder aber die Anteile befinden sich im dritten und letzten Teil einer seitwärtsgerichteten Erholungsphase (Stichwort "Flat"), die Ende Mai begann und mit einem Scheitern am Hoch bei 120,43 USD oder einem Hoch bei rund 123,00 USD endet. Dort könnte die Aktie entsprechend den Abwärtstrend wieder aufnehmen.

Kurse unter 114,00 USD wären das erste Signal für die bärische Variante. Dabei wäre mittelfristig mit einer weiteren Abwärtsbewegung in Richtung 100,00 USD zu rechnen. Darunter könnte es auch kurz zu einem Schließen des Aufwärtsgaps aus dem Februar 2021 kommen, ehe sich die Aktie im Bereich von 92,00 bis 94,00 USD wieder stabilisieren und die nächste Erholungsphase einleiten könnte.

Charttechnisches Fazit: Selbst ein Anstieg über 120,43 USD würde die Aktie von Alphabet noch nicht in einen neuen Aufwärtstrend führen. Erst ein Schlusskurs über 123,00 USD bestätigt eine kurzfristige Trendwende. Umgekehrt würde ein Scheitern an 123,00 USD bzw. ein vorheriger Abverkauf 114,00 USD schon für einen neuerlichen Test der Jahrestiefs sorgen können.

Alphabet Chartanalyse (Wochenchart)

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)