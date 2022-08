ANALYSE-FLASH: Warburg Research senkt Encavis auf 'Hold' - Ziel 21 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel von Encavis aufgrund der Zinswende von 24,70 auf 21 Euro gesenkt, und die Papiere wegen des geringen Restpotenzials von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Analyst Jan Bauer bleibt in einer am Donnerstag vorliegenden Studie aber nach dem herausragenden ersten Halbjahr durchaus optimistisch für die Geschäftsaussichten des Solar- und Windparkbetreibers. Er sieht auch in Kürze wieder mehr Potenzial./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2022 / 08:15 / MESZ

Charts zu den Werten im Artikel ENCAVIS

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ

Werbung

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------