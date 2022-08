RWE – Energieversorger profitiert von rekordhohen Strompreisen und Ökostromausbau!

Die aktuellen Versorgungsengpässe bei Öl und vor allem bei Erdgas im Zuge der Auswirkungen des Russland/Ukraine-Konflikts sorgen derzeit für rekordhohe Strompreise. Profitieren können von dieser Entwicklung besonders Energieversorger, wie RWE, die trotz höherer Beschaffungskosten für Primärenergieträger aktuell Rekordergebnisse einfahren können. Nachdem RWE zuletzt seine Prognose für das laufende Fiskaljahr kräftig nach oben revidiert hat, stehen die Zeichen auch aus charttechnischer Sicht weiter auf Grün.

RWE-Chef Krebber rechnet auch in den kommenden Jahren mit hohen Energiepreisen!

Viele Verbraucher bekommen die Auswirkungen des Russland/Ukraine-Konflikts derzeit hautnah zu spüren. Steigende Notierungen bei Primärenergieträgern, wie Erdgas, Öl oder Kohle, sorgen derzeit für rekordhohe Erdgas- und Strompreisnotierungen und sorgen damit für deutliche Mehrbelastungen bei vielen Haushalten. Nach Einschätzung des RWE-Vorstandsvorsitzenden Martin Krebber dürften die Strom- und Erdgaspreise auch auf absehbare Zeit weiter auf ihren Rekordniveaus verharren. In einem Zeitungsinterview erklärte Krebber Mitte Juni, dass er davon ausgehe, dass es noch einige Zeit dauern werde, bis neue Erzeugerkapazitäten hochgefahren und neue Energielieferabkommen mit anderen Staaten vereinbart werden könnten, um die Versorgungssicherheit zu gewährleisten. In diesem Zusammenhang rechne Krebber damit, dass die Erdgas- und Strompreise in den kommenden drei bis fünf Jahren auch weiter auf einem erhöhten Niveau bleiben dürften.

RWE überrascht mit deutlicher Prognoseanhebung!

Von den weiter steigenden Beschaffungskosten, vor allem bei Erdgas, ist RWE zwar ebenfalls betroffen, allerdings gelingt es dem Energieversorger, die Mehrkosten im Zuge von Preiserhöhungen größtenteils an die Verbraucher weitergeben zu können. Dies macht sich auch positiv beim Konzernergebnis bemerkbar, was die jüngste Prognoseanhebung von RWE eindrucksvoll beweist. So rechnet der Energieversorger für 2022 nun im operativen Kerngeschäft mit einem bereinigten operativen Gewinn (EBITDA) in der Spanne von 4,3 bis 4,8 Mrd. Euro, nachdem man hier zuvor lediglich von 2,9 bis 3,3 Mrd. Euro ausgegangen war. In diesem Zusammenhang verwies der Konzern vor allem auf die zuletzt starke Entwicklung im Kerngeschäft mit Wasser/Biomasse/Erdgas im ersten Halbjahr, wobei man auch im Energiehandel erneut eine starke Performance eingefahren hatte.

Ökostromsparte soll mit milliardenschweren Investitionen weiter ausgebaut werden!

Strategisch gut ins Konzept passt vor dem Hintergrund der aktuellen Energiekrise der von RWE weiter forcierte Ausbau der Ökostromkapazitäten. Der Essener Energieversorger investiert jährlich rund 5 Mrd. Euro in neue Wind-, Solar- und Wasserkraftwerke und will damit seine installierte Gesamtleistung von zuletzt rund 25 GW bis zum Dekadenende auf 50 GW ausbauen. Da man den Ausbau der Ökostromkapazitäten gemeinsam mit anderen internationalen Partnern vor allem im Ausland vorantreibt, kommt man bei diesem Vorhaben gut voran. Große Chancen sieht RWE auch beim Ausbau der erneuerbaren Energien auf dem Heimatmarkt, zumal Deutschland als einziges Industrieland sowohl Kohle als auch Kernenergie ersetzen will. Nach Aussage von Katja Wünschel, CEO Onshore Wind und Solar Europa & Australien bei RWE Renewables, will man bis zum Dekadenende in Deutschland knapp 15 Mrd. Euro in den Ausbau neuer Windkraft- und Photovoltaikanlagen investieren. Allein im Bereich Photovoltaik sieht RWE nach Aussage der Managerin beim Ausbau der Erzeugerkapazität in Deutschland bis 2030 ein Potential von rund 5 GW, wobei man beispielsweise im Bundesland Nordrhein-Westfalen für 4 Mrd. Euro Solarparkprojekte mit einer Gesamtkapazität von 1 GW realisieren will.

Profitabilität sollte sich dank Ökostromausbau nachhaltig verbessern!

Der zielstrebig umgesetzte Ausbau der erneuerbaren Energien ist nicht nur gut fürs Ökoimage, sondern sollte auch die Profitabilität bei RWE nachhaltig verbessern. Denn Ökostrom wirft deutlich höhere Margen als konventionell erzeugter Strom ab, was sich für RWE mittelfristig auch positiv beim Konzernergebnis niederschlagen wird. Im Zuge des steigenden Ökostromanteils am Energiemix erhofft sich RWE beim bereinigten operativen Ergebnis im Kerngeschäft eine Verbesserung um durchschnittlich rund 9 % pro Jahr. Daher bieten die Konsenserwartungen für RWE, die laut FactSet nach einem Gewinn von 2,56 Euro je Aktie im Jahr 2022 angesichts milliardenschwerer Investitionen in den Ausbau der erneuerbaren Energien bis 2024 von einem Gewinnrückgang auf 1,74 Euro je Aktie ausgehen, Spielraum für positive Überraschungen. Auch aus technischer Sicht kann die Aktie von RWE überzeugen. Nachdem sich die Aktie in einem schwierigen Marktumfeld über weite Strecken mit relativer Stärke überzeugen konnte, sollte sich die übergeordnete Aufwärtsbewegung nach dem Breakout aus der mehrtägigen Seitwärtsrange oberhalb der Marke von 40 Euro weiter fortsetzen!

Stand: 02.08.2022, DZ BANK AG / Online-Redaktion