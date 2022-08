TAGESVORSCHAU: Termine am 5. August 2022

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 5. August

TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Allianz, Q2-Zahlen (11.00 h Pressecall, 14.00 h Analystencall) 07:00 DEU: Deutsche Post, Q2-Zahlen (8.30 h Pressecall, 10.00 h Analystencall) 07:00 DEU: Aurubis, Q3-Zahlen 07:00 DEU: Carl Zeiss Meditec, 9Monatszahlen 07:15 DEU: Deutsche Wohnen, Q2-Zahlen (detailliert) 07:30 DEU: Rheinmetall, Q2-Zahlen (detailliert) 08:00 GBR: London Stock Exchange (LSE), Halbjahreszahlen 08:00 LUX: RTL, Halbjahreszahlen (9.00 h Call) 08:00 JPN: Suzuki Motor, Q1-Zahlen 11:00 DEU: Dr. Hönle, 9Monatszahlen TERMINE KONJUNKTUR ROU: Zentralbank, Zinsentscheid 07:00 JPN: Frühindikatoren 06/22 (vorläufig) 08:00 DEU: Industrieproduktion 06/22 08:00 FIN: Handelsbilanz 06/22 (vorläufig) 08:45 FRA: Handelsbilanz 06/22 08:45 FRA: Industrieproduktion 06/22 09:00 ESP: Industrieproduktion 06/22 09:00 CHE: Fremdwährungsbestand 07/22 14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 07/22 21:00 USA: Konsumentenkredite 06/22 EUR: S&P Ratingergebnis EFSF, ESM, Bosnien und Herzegowina EUR: Moody's Ratingergebnis Russland EUR: Fitch Ratingergebnis Lettland, Frankreich SONSTIGE TERMINE 08:00 DEU: Statistisches Bundesamt zu Öffentlichem Personennahverkehr (ÖPNV), vorläufige Ergebnisse, 2. Quartal 2022 08:00 DEU: Statistisches Bundesamt zu Zensus 2022: Endspurt bei den persönlichen Befragungen USA: CPAC-Konferenz in Texas mit Ex-US-Präsident Trump + 0040 MESZ Auftritt Sarah Palin + 1810 MESZ Ted Cruz RUS/TUR: Erdogan reist nach Russland - Treffen mit Putin in Sotschi. Der Präsident des Nato-Mitgliedslands Türkei, Recep Tayyip Erdogan, trifft Russlands Präsidenten Wladimir Putin im russischen Badeort Sotschi am Schwarzen Meer. Bei dem Treffen soll es nach Kremlangaben um regionale Fragen und die bilateralen Beziehungen gehen.

