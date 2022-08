Tote bei Gefechten zwischen Armeniern und Aserbaidschanern

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2022. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Baku (Reuters) - Zwei Jahre nach dem Krieg zwischen Armenien und Aserbaidschan um die Enklave Bergkarabach im Kaukasus kommt es wieder zu offenen Feindseligkeiten.

Beide Länder warfen sich am Mittwoch gegenseitig den Bruch des Waffenstillstands vor. Das Verteidigungsministerium in Aserbaidschan erklärte, armenische Kräfte hätten versucht, einen Hügel in der umstrittenen Region zu besetzen. Der Angriff sei zurückgeschlagen, ein aserbaidschanischer Soldat und mehrere Armenier seien getötet worden.

Das Außenministerium in Jerewan erklärte, aserbaidschanische Kräfte hätten einen Angriff gestartet und rief die internationale Gemeinschaft auf, die Aggressionen des Nachbarlandes zu stoppen. Aserbaidschan hatte in den vergangenen Tagen nach eigenen Angaben vier separatistische Kämpfer getötet.

In dem Konflikt um Bergkarabach wird Armenien von Russland und Aserbaidschan von der Türkei unterstützt. Völkerrechtlich gehört das mehrheitlich von Armeniern bewohnte Gebiet zu Aserbaidschan, von dem es sich aber 1991 losgesagt hatte. Der Konflikt führte 2020 zu einem Krieg, der nach sechs Wochen mit einer von Russland vermittelten Waffenruhe endete. Russland entsandte 2000 Soldaten nach Bergkarabach. Aserbaidschan hatte in dem Krieg, in dem mindestens 6500 Menschen starben, Territorium zurückgewonnen, das es in einem früheren Konflikt verloren hatte.

(Bericht von Reuters, geschrieben von Nette Nöstlinger und Hans Busemann; Redigiert von Scot W. Stevenson; Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)