WOCHENVORSCHAU: Termine bis 18. August 2022

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Donnerstag, den 18. August

------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 5. AUGUST TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Allianz, Q2-Zahlen (11.00 h Pressecall, 14.00 h Analystencall) 07:00 DEU: Deutsche Post, Q2-Zahlen (8.30 h Pressecall, 10.00 h Analystencall) 07:00 DEU: Aurubis, Q3-Zahlen 07:00 DEU: Carl Zeiss Meditec, 9Monatszahlen 07:15 DEU: Deutsche Wohnen, Q2-Zahlen (detailliert) 07:30 DEU: Rheinmetall, Q2-Zahlen (detailliert) 08:00 GBR: London Stock Exchange (LSE), Halbjahreszahlen 08:00 LUX: RTL, Halbjahreszahlen (9.00 h Call) 08:00 JPN: Suzuki Motor, Q1-Zahlen 11:00 DEU: Dr. Hönle, 9Monatszahlen TERMINE KONJUNKTUR ROU: Zentralbank, Zinsentscheid 07:00 JPN: Frühindikatoren 06/22 (vorläufig) 08:00 DEU: Industrieproduktion 06/22 08:00 FIN: Handelsbilanz 06/22 (vorläufig) 08:45 FRA: Handelsbilanz 06/22 08:45 FRA: Industrieproduktion 06/22 09:00 ESP: Industrieproduktion 06/22 09:00 CHE: Fremdwährungsbestand 07/22 14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 07/22 21:00 USA: Konsumentenkredite 06/22 EUR: S&P Ratingergebnis EFSF, ESM, Bosnien und Herzegowina EUR: Moody's Ratingergebnis Russland EUR: Fitch Ratingergebnis Lettland, Frankreich SONSTIGE TERMINE 08:00 DEU: Statistisches Bundesamt zu Öffentlichem Personennahverkehr (ÖPNV), vorläufige Ergebnisse, 2. Quartal 2022 08:00 DEU: Statistisches Bundesamt zu Zensus 2022: Endspurt bei den persönlichen Befragungen USA: CPAC-Konferenz in Texas mit Ex-US-Präsident Trump + 0040 MESZ Auftritt Sarah Palin + 1810 MESZ Ted Cruz RUS/TUR: Erdogan reist nach Russland - Treffen mit Putin in Sotschi. Der Präsident des Nato-Mitgliedslands Türkei, Recep Tayyip Erdogan, trifft Russlands Präsidenten Wladimir Putin im russischen Badeort Sotschi am Schwarzen Meer. Bei dem Treffen soll es nach Kremlangaben um regionale Fragen und die bilateralen Beziehungen gehen. ------------------------------------------------------------------------------------- SONNTAG, DEN 7. AUGUST TERMINE KONJUNKTUR CHN: Handelsbilanz 07/22 ------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 8. AUGUST TERMINE UNTERNEHMEN 06:55 DEU: Bertrandt, Q3-Zahlen (detailliert) 07:00 DEU: Siemens Energy, Q3-Zahlen (8.30 h Pressecall, 10.00 h Analystencall) 07:00 DEU: Hypoport, Q2-Zahlen (detailliert) 07:30 DEU: q.beyond, Q2-Zahlen 12:00 DEU: Biontech, Q2-Zahlen 13:30 DEU: Volkswagen Financial Services, Halbjahreszahlen 17:40 DEU: Alstria Office, Halbjahreszahlen 22:15 USA: News Corp, Q4-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Porsche Automobil Holding, Q2-Zahlen NLD: PostNL, Halbjahreszahlen USA: American International Group, Q2-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 01:50 JPN: BoJ Leistungsbilanz 06/22 10:30 EUR: Sentix, Investorvertrauen 08/22 11:00 GRC: Verbraucherpreise 07/22 ------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 9. AUGUST TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Fraport, Q2-Zahlen 07:00 DEU: Wacker Neuson, Q2-Zahlen 07:00 LUX: Corestate Capital, Halbjahreszahlen 07:00 DEU: Cewe Stiftung, Q2-Zahlen 07:00 DEU: Deutsche Pfandbriefbank, Q2-Zahlen 07:00 DEU: Hamborner Reit, Q2-Zahlen (11.00 h Call) 07:30 DEU: Scout24, Q2-Zahlen 07:30 DEU: Munich Re, Q2-Zahlen (9.30 h Pressecall, 14.00 h Analystencall) 08:00 DEU: PWO, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: InterContinental Hotels, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: Legal + General Group, Halbjahreszahlen 08:30 DEU: Continental, Halbjahreszahlen (detailliert) TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE CHE: Alcon, Q2-Zahlen DEU: Leifheit, Halbjahreszahlen (detailliert) USA: Warner Music Group, Q3-Zahlen USA: Coinbase Global, Q2-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 08:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 07/22 (vorläufig) 14:30 USA: Produktivität ex Agrar Q2/22 (vorläufig) 14:30 USA: Lohnstückkosten Q2/22 (vorläufig) 22:30 USA: API Ölbericht (Woche) SONSTIGE TERMINE 09:30 DEU: Fortsetzung des Prozesses gegen vier Angeklagte im VW-Abgasskandal wegen des Vorwurfs des gewerbs- und bandenmäßigen Betrugs, Braunschweig 10:00 DEU: Erste kompakte Bio-LNG-Anlage Deutschlands startet Produktion, Darchau GBR: Fünfter Wahlkampfauftritt im Rennen um die Nachfolge von Boris Johnson, Darlington ------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 10. AUGUST TERMINE UNTERNEHMEN 06:50 DEU: Stratec, Q2-Zahlen (detailliert) 07:00 DEU: Eon, Q2-Zahlen (10.00 h Pressecall, 12.00 h Analystencall) 07:00 DEU: Aareal Bank, Q2-Zahlen (09.30 h Call) 07:00 DEU: LEG Immobilien, Q2-Zahlen 07:00 DEU: Evonik, Q2-Zahlen 07:00 NLD: ABN Amro, Q2-Zahlen 07:00 DEU: Vitesco Technologies, Halbjahreszahlen 07:00 DEU: Heidelberger Druckmaschinen, Q1-Zahlen (10.00 h Call) 07:00 DEU: Brenntag, Q2-Zahlen (10.00 h Call) 07:05 DEU: Norma Group, Q2-Zahlen 07:05 DEU: Leoni, Q2-Zahlen 07:15 DEU: SNP Schneider-Neureither, Q2-Zahlen 07:30 DEU: Gea Group, Q2-Zahlen (10.00 h Call) 07:30 DEU: HHLA, Halbjahreszahlen 07:30 DEU: Jenoptik, Q2-Zahlen 07:30 DEU: Indus Holding, Q2-Zahlen 07:30 DEU: Sixt SE, Q2-Zahlen 07:30 DEU: Talanx, Q2-Zahlen 07:30 AUT: Wienerberger, Halbjahreszahlen (detailliert) 07:45 NLD: Ahold Delhaize, Q2-Zahlen 08:00 DEU: Secunet Security Networks, Q2-Zahlen 08:00 DEU: Tui, Q3-Zahlen 08:00 DEU: Hawesko, Halbjahreszahlen 08:00 DEU: PNE, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: Admiral, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: Deliveroo plc, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: Prudential, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: Aviva, Halbjahreszahlen 18:30 DEU: Metro AG, Q3-Zahlen 22:05 USA: Walt Disney, Q3-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: KfW, Q2-Zahlen AUT: Wienerberger, Q2-Zahlen DNK: Vestas, Q2-Zahlen USA: Sonos, Q2-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 01:50 JPN: Erzeugerpreise 07/22 03:30 CHN: Erzeugerpreise 07/22 03:30 CHN: Verbraucherpreise 07/22 07:00 FIN: Industrieproduktion 06/22 08:00 DEU: Verbraucherpreise 07/22 (endgültig) 10:00 AUT: Industrieproduktion 06/22 10:00 ITA: Verbraucherpreise 07/22 (endgültig) 11:00 GRC: Industrieproduktion 06/22 12:00 PRT: Verbraucherpreise 07/22 (endgültig) 14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid 14:30 USA: Verbraucherpreise 07/22 14:30 USA: Realeinkommen 07/22 16:00 USA: Lagerbestände Großhandel 06/22 (endgültig) 16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche) ------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 11. AUGUST TERMINE UNTERNEHMEN 06:45 CHE: Zurich Insurance Group, Halbjahreszahlen 07:00 DEU: Deutsche Telekom, Q2-Zahlen 07:00 DEU: Daimler Truck, Q2-Zahlen 07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 07/22 07:00 DEU: Bilfinger, Q2-Zahlen 07:00 DEU: Thyssenkrupp, Q3-Zahlen 07:00 DEU: Ceconomy, Q3-Zahlen (detailliert) (9.00 Analystencall) 07:00 DEU: Varta, Q2-Zahlen 07:00 DEU: Ströer, Q2-Zahlen (Call 10.00 h) 07:00 DEU: Synlab, Q2-Zahlen (Pressecall 9.00 h) 07:00 DEU: SMA Solar, Q2-Zahlen 07:00 DEU: Evotec, Q2-Zahlen 07:00 DEU: RWE, Halbjahreszahlen 07:00 DEU: Nordex, Q2-Zahlen 07:00 DEU: Grenke, Q2-Zahlen (detailliert) 07:00 DEU: K+S, Q2-Zahlen 07:00 DEU: Siemens, Q3-Zahlen (8.00 h Pressecall, 9.30 h Analystencall) 07:00 LUX: SAF Holland, Q2-Zahlen (detailliert) 07:00 BEL: KBC Group, Q2-Zahlen 07:20 DEU: Bechtle, Q2-Zahlen (detailliert) 07:30 DEU: Salzgitter, Q2-Zahlen (detailliert) 07:30 DEU: GFT, Halbjahreszahlen 07:30 DEU: Deutz, Halbjahreszahlen 07:30 DEU: Zeal Network, Q2-Zahlen 07:30 DEU: ProSiebenSat.1, Q2-Zahlen (9.00 h Online-Pk) 07:30 DEU: Instone Real Estate, Q2-Zahlen 07:30 DEU: Hapag-Lloyd, Q2-Zahlen 07:30 DEU: Aurelius, Halbjahreszahlen 07:30 DEU: Mutares, Halbjahreszahlen 07:30 DEU: New Work, Q2-Zahlen 07:30 NLD: Aegon, Halbjahreszahlen 07:30 DEU: MLP, Q2-Zahlen 07:45 DEU: Eckert & Ziegler, Q2-Zahlen (detailliert) 07:45 DEU: Va-Q-Tec, Halbjahreszahlen 07:55 DEU: Stemmer Imaging, Q2-Zahlen 08:00 LUX: Global Fashion Group, Halbjahreszahlen 08:00 DEU: Jost Werke, Q2-Zahlen 08:00 DEU: Westwing, Q2-Zahlen 08:00 DEU: OHB, Halbjahreszahlen 08:00 DEU: Deutsche Beteiligung, 9Monatszahlen (detailliert) 08:00 DEU: Cancom, Q2-Zahlen 08:30 DEU: Helma Eigenbau, Halbjahreszahlen 08:45 DEU: Metro, Call zu den Q3-Zahlen 17:45 DEU: Patrizia , Q2-Zahlen 18:00 DEU: Deutsche Euroshop, Q2-Zahlen 18:00 DEU: Freenet, Q2-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Biotest, Halbjahreszahlen DEU: Berentzen Gruppe, Halbjahreszahlen CHE: Coca-Cola HBC AG, Halbjahreszahlen USA: ResMed, Q4-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR DEU: Leistungsbilanz 06/22 08:00 ROU: Verbraucherpreise 07/22 10:00 FRA: IEA, Öl-Monatsbericht 14:30 USA: Erzeugerpreise 07/22 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) SONSTIGE TERMINE 10:00 DEU: Pk der Zentralgenossenschaft Raiffeisen zur Getreideernte, Karlsruhe GBR: Sechster Wahlkampfauftritt im Rennen um die Nachfolge von Boris Johnson, Cheltenham HINWEIS JPN: Feiertag, Börse geschlossen ------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 12. AUGUST TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Knorr-Bremse, Q2-Zahlen (detailliert) 07:30 DEU: Atoss Software, Q2-Zahlen 07:30 DEU: MVV Energie, 9Monatszahlen 07:40 DEU: Jungheinrich, Q2-Zahlen 08:00 DEU: MBB, Halbjahreszahlen 08:00 DEU: Aumann, Halbjahreszahlen 08:00 FIN: Fortum, Q2-Zahlen 08:00 IRL: Flutter, Halbjahreszahlen 08:15 DEU: Nagarro, Q2-Zahlen 09:00 DEU: EnBW, Q2-Zahlen (10.00 h Call) 09:15 DEU: Wüstenrot & Württembergische, Halbjahreszahlen TERMINE KONJUNKTUR DEU: Bundeswirtschaftsministerium, Monatsbericht 08/22 07:30 FRA: Arbeitslosenquote Q2/22 08:00 GBR: BIP Q2/22 (1. Veröffentlichung) 08:00 GBR: Industrieproduktion 06/22 08:00 GBR: Handelsbilanz non-EU 06/22 08:00 GBR: Privatkonsum Q2/22 (1. Veröffentlichung) 08:00 GBR: Staatsausgaben Q2/22 (1. Veröffentlichung) 08:00 SWE: Verbraucherpreise 07/22 08:45 FRA: Verbraucherpreise 07/22 (endgültig) 09:00 ESP: Verbraucherpreise 07/22 (endgültig) 10:00 POL: Verbraucherpreise 07/22 (endgültig) 10:00 ITA: Handelsbilanz 06/22 11:00 EUR: Industrieproduktion 06/22 14:30 USA: Im- und Exportpreise 07/22 16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 08/22 (vorläufig) EUR: Moody's Ratingergebnis Deutschland, Dänemark EUR: S&P Ratingergebnis Ungarn, Schweiz EUR: Fitch Ratingergebnis Dänemark ------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 15. AUGUST TERMINE UNTERNEHMEN 06:30 LUX: Grand City Properties, Q2-Zahlen 07:00 DEU: Encavis, Q2-Zahlen 07:00 DEU: Nordex, Q2-Zahlen 07:15 DEU: HelloFresh, Q2-Zahlen (detailliert) 07:30 DEU: Henkel, Q2-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 01:50 JPN: BIP Q2/22 (1. Veröffentlichung) 04:00 CHN: Industrieproduktion 07/22 04:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 07/22 06:30 JPN: Industrieproduktion 06/22 (endgültig) 06:30 JPN: Kapazitätsauslastung 06/22 08:30 CHE: Erzeuger- und Importpreise 07/22 14:30 USA: Empire State Index 08/22 16:00 USA: NAHB-Index 08/22 ------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 16. AUGUST TERMINE UNTERNEHMEN 07:30 DEU: Delivery Hero, Q2 Trading Update 11:00 DEU: Nexus, Halbjahreszahlen 12:30 USA: Home Depot, Q2-Zahlen 13:00 USA: Walmart, Q2-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE USA: Agilent Technologies, Q3-Zahlen TERINE KONJUNKTUR 08:00 GBR: Arbeitslosenzahlen 06/22 11:00 DEU: ZEW-Konjunkturerwartungen 08/22 11:00 EUR: Handelsbilanz 06/22 14:00 ROU: Nationalbank, Zinsentscheid 14:30 USA: Baubeginne- und genehmigungen 07/22 15:15 USA: Industrieproduktion 07/22 15:15 USA: Kapazitätsauslastung 07/22 SONSTIGE TERMINE 11:30 DEU: Sommerpressegespräch von Deutschlands größtem Ferngasnetzbetreiber Open Grid Europe (auch online) u.a. mit OGE-Chef Jörg Bergmann, Essen ------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 17. AUGUST TERMINE UNTERNEHMEN 11:00 DEU: Verband der Chemischen Industrie (VCI), Forschungspressekonferenz, Frankfurt TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Uniper, Halbjahreszahlen CHE: Swiss Life, Halbjahreszahlen CHE: Tecan, Halbjahreszahlen DNK: Royal Unibrew, Q2-Zahlen DNK: Carlsberg, Halbjahreszahlen USA: Analog Devices, Q2-Zahlen USA: Cisco Systems, Q4-Zahlen USA: Target, Q2-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 01:50 JPN: Kernaufträge Maschinenbau 06/22 08:00 GBR: Verbraucherpreise 07/22 08:00 GBR: Erzeugerpreise 07/22 08:00 ROU: BIP Q2/22 (vorab) 09:00 HUN: BIP Q2/22 (1. Veröffentlichung) 09:30 NLD: BIP Q2/22 (1. Veröffentlichung) 10:00 POL: BIP Q2/22 (1. Veröffentlichung) 10:00 BGR: BIP Q2/22 (1. Veröffentlichung) 11:00 EUR: Beschäftigung Q2/22 (vorläufig) 11:00 EUR: BIP Q2/22 (1. Veröffentlichung) 14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 07/22 16:00 USA: Lagerbestände 06/22 20:00 USA: FOMC Sitzungsprotokoll 27.7.22 SONSTIGE TERMINE 11:00 DEU: Pk des Fisch-Informationszentrums mit Daten und Fakten über die Fischwirtschaft in Deutschland, Hamburg GBR: Achter Wahlkampfauftritt von insgesamt 12 Veranstaltungen im Rennen um die Nachfolge von Boris Johnson, Belfast ------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 18. AUGUST TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 CHE: Geberit, Q2-Zahlen 07:00 CHE: Zur Rose, Halbjahreszahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: BayernLB, Q2-Zahlen LUX: Global Fashion Group, Q2-Zahlen NLD: Adyen, Halbjahreszahlen USA: Applied Materials, Q3-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 06:30 NLD: Arbeitslosenquote 07/22 08:00 CHE: Im- und Exporte 07/22 11:00 EUR: Verbraucherpreise 07/22 (endgültig) 14:30 USA: Philly Fed Business Outlook 08/22 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 07/22 16:00 USA: Frühindikator 07/22 SONSTIGE TERMINE 09:30 DEU: Fortsetzung im Prozess um "Cum-Ex"-Aktiendeals gegen den Steuerrechtsanwalt Hanno Berger, Wiesbaden 09:30 DEU: Bilanz-Pk zum ersten Halbjahr 2022 in den Chemie- und Pharmabetrieben in Baden-Württemberg - online, Baden-Baden -------------------------------------------------------------------------------------

