Aktien Frankfurt Eröffnung: Wenig Bewegung vor Arbeitsmarktbericht aus USA

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach einer bislang recht erfreulichen Börsenwoche am deutschen Aktienmarkt hat der Leitindex Dax am Freitag im Xetra-Handel leicht nachgegeben. Er lag in den ersten Minuten mit 0,09 Prozent im Minus bei 13 650 Punkten. Für die erste Augustwoche zeichnet sich ein Gewinn von gut einem Prozent ab. Die Investoren könnten sich bis zur Veröffentlichung des US-Arbeitsmarktberichts für den Monat Juli am frühen Nachmittag noch bedeckt halten.

Der MDax der mittelgroßen Unternehmen trat mit 28 171 Zählern quasi auf der Stelle. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gab leicht nach./bek/men