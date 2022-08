EQS-AFR: Oberösterreichische Landesbank AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: Oberösterreichische Landesbank AG / Veröffentlichung von Finanzberichten

Hiermit gibt die Oberösterreichische Landesbank AG bekannt, dass der Jahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:Sprache: DeutschOrt: http://www.hypo.at/jahresfinanzbericht2021ESEF



Die Darstellung des am 26. April 2022 veröffentlichten ESEF-Jahresfinanzberichts wird aufgrund eines formellen Fehlers in der Gestaltung des ESEF „report package“ korrigiert. Die vorliegende – nunmehr korrigierte – Version des ESEF „report package“ ersetzt die am 26. April 2022 veröffentlichte Version. Jene Version des Jahresfinanzberichtes im Format xHTML, die ohne Zuhilfenahme weiterer Programme von Menschen gelesen werden kann, blieb unverändert und ist nicht von der Korrektur betroffen.





