Post steigt im vorbörslichen Handel

Mit Kursgewinnen haben die Aktien der Deutschen Post am Freitag im vorbörslichen Handel auf den Quartalsbericht des Konzerns reagiert. Auf Tradegate stiegen sie um 2,5 Prozent auf rund 41 Euro in Relation zum Xetra-Schluss am Vortag. Nach der Kurserholung der zurückliegenden Wochen bedeutet das den höchsten Stand seit drei Monaten.

Der Logistikkonzern habe im zweiten Quartal den Marktkonsens für den Umsatz um zehn Prozent überboten und den für das operative Ergebnis (Ebit) sogar um 16 Prozent, schrieb Analyst Alex Irving von Bernstein in einer ersten Reaktion. Die Geschäfte schienen kaum oder gar nicht von den konjunkturellen Sorgen betroffen zu sein oder von der Abschwächung des Online-Handels, der die gesamte Branche beeinträchtigt habe.

Redaktion onvista/dpa-AFX