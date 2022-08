Tarifeinigung bei Condor - Mehr Geld für Kabinen- und Bodenpersonal

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2022. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Düsseldorf (Reuters) - Beim Ferienflieger Condor gibt es eine Tarifeinigung mit der Gewerkschaft Verdi.

Verdi hab eine Übereinkunft für die bundesweit rund 3000 Beschäftigten der Condor Flugdienst GmbH in der Kabine und am Boden erzielt, teilte die Gewerkschaft am Freitag mit. Diese beinhalte eine inflationsabhängige Steigerung der Gehälter für beide Beschäftigtengruppen vom 1. Januar 2023 bis 31. Dezember 2024 in Höhe von mindestens sieben Prozent und bis zu neun Prozent bei entsprechendem Anstieg des Verbraucherpreisindexes im Jahr 2023.

Charts zu den Werten im Artikel Lufthansa

"Dieses Ergebnis (..) konnte in der Friedenspflicht und außerhalb der Tarifrunde mit einer guten finanziellen Verbesserung für die Beschäftigten erreicht werden", erklärte Vize-Verhandlungsleiter Dennis Dacke. Verdi hatte sich zuletzt auch bei der Lufthansa auf höhere Entgelte für das Bodenpersonal verständigt. Weitere Streiks konnten damit abgewendet werden.

(Bericht von Matthias Inverardi, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bittean unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)