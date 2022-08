TESLA - Aktiensplit und neue Fabrik

Tesla Inc. - WKN: A1CX3T - ISIN: US88160R1014 - Kurs: 925,900 $ (Nasdaq)

Wie erwartet haben die Aktionäre des Elektroautobauers Tesla auf der Hauptversammlung, die gestern auf dem Gigafactory-Gelände in Texas stattgefunden hatte, dem zweiten Aktiensplit innerhalb von zwei Jahren zugestimmt. Damit wird sich der Aktienkurs voraussichtlich in einigen Wochen dritteln, die Aktie optisch also wieder günstiger. Ähnliche Maßnahmen gab es zuletzt auch bei den Anteilscheinen der anderen Tech-Größen in den USA, Alphabet und Amazon. Der letzte Aktiensplit bei Tesla fand im August 2020 statt.

Musk kündigt neue Fabrik(en) an

Insgesamt bot die Veranstaltung wenig Neues. CEO Elon Musk machte aber Andeutungen, dass der Bau einer weiteren Fabrik "im weiteren Jahresverlauf" angekündigt werden dürfte. Nach der Frage "Wo sollen wie sie bauen?" und einigen Vorschlägen aus dem Publikum legte Musk nach: "Kanada ist wichtig für uns, ich bin zur Hälfte Kanadier. Vielleicht dort?"

Musk bestätigte auch das Ziel, bis zum Jahr 2030 20 Mio. Elektroautos pro Jahr herstellen zu wollen. Vor Kurzem überschritt Tesla die Marke von 3 Mio. produzierten Fahrzeugen und Musk hält es für möglich, dass die Gesamtzahl der produzierten Wagen in zehn Jahren die Schwelle von 100 Mio. übertreffen wird. Hierfür könnten insgesamt bis zu zwölf Fabriken mit einer jährlichen Produktion von 1,5 bis 2 Mio Fahrzeugen nötig sein. Der Tesla-CEO geht davon aus, dass Tesla "zum wertvollsten Unternehmen der Welt aufsteigen" werde. Beim Thema Inflation hat Musk ebenfalls eine klare Meinung: "Ich vermute, dass die Spitze der Inflation überwunden ist und wir nur eine milde Rezession haben werden.“ Die Preise für den 2019 vorgestellten Cybertruck werden aber nicht zu halten sein und müssten steigen.

Ansonsten wurden die Tagesordnungspunkte ohne größere Überraschungen abgearbeitet. Nur bei drei von 13 Anträgen folgten die Aktionäre nicht den Empfehlungen des Boards, kamen aber nur in einem Punkt, der verbesserten Nominierungsmöglichkeit für Vorstände seitens der Investoren, durch. News zum Roboter-Projekt Optimus wird es erst auf einem Analystentag Ende September geben. Die Tesla-Aktie bewegte sich nachbörslich kaum.

Eine aktuelle charttechnische Einschätzung des Tech-Titels finden Sie hier.

Tesla-Aktie

Ich trade seit einiger Zeit nur mehr über Guidants. Denn dort analysiere ich auch meine Basiswerte. Der Handel ist kinderleicht. Über Guidants mit dem Broker verbinden, Session TAN vergeben und loslegen! Ohne Mehrkosten und mit einer spürbaren Zeitersparnis! Alle Infos zum Handel über Guidants erfahren Sie hier. Schauen Sie sich in diesem Zusammenhang unbedingt auch unseren neuen Zertifikate-Modus im Charting an. So leicht ging Derivate-Trading noch nie von der Hand!

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)