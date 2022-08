Aktien Frankfurt Schluss: Schwungvoller Wochenauftakt

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Aktienmarkt hat zum Wochenstart seine Freitagsverluste mehr als wettgemacht. Positive Impulse kamen am Montagnachmittag von einer festeren Eröffnung an der Wall Street. Der Dax schloss mit einem Plus von 0,84 Prozent bei 13 687,69 Punkten. In der Vorwoche war der Leitindex auf den höchsten Stand seit fast zwei Monaten bis knapp unter 13 800 Punkte geklettert. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen gewann am Montag letztlich 0,28 Prozent auf 27 851,67 Zähler.

Jochen Stanzl, Analyst beim Broker CMC Markets, mahnte jedoch zur Vorsicht: "In dieser Woche sind alle Augen auf die neuen Daten zur Inflation in den USA gerichtet. Nach den starken Arbeitsmarktdaten aus den Vereinigten Staaten dürfte die US-Notenbank Fed weiter mit Volldampf in ihrem Bestreben agieren, die Inflation zu bekämpfen und die Leitzinsen aggressiv anheben." Die US-Verbraucherpreise für Juli stehen am Mittwoch an./edh/he