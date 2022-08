China - Militärübungen rund um Taiwan auch diesen Montag

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2022. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Peking (Reuters) - China setzt seine Militärübungen zu Wasser und zu Luft rund um Taiwan nach eigenen Angaben auch diesen Montag fort.

Unter anderem werde die U-Boot-Abwehr geprobt, teilte das zuständige Einsatzkommando der Volksbefreiungsarmee in sozialen Medien mit. China hatte am Donnerstag seine bislang größten Marine- und Luftwaffen-Militärmanöver in den Gewässern rund um Taiwan anlaufen lassen und ursprünglich erklärt, diese würden am Sonntag enden. Den Manövern vorausgegangen war ein Taiwan-Besuch der US-Spitzenpolitikerin Nancy Pelosi. Die Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses hatte ihren Besuch als Signal der Solidarität mit der auf Unabhängigkeit beharrenden Insel bezeichnet. China betrachtet Taiwan als Teil seines Territoriums.

