China verteidigt Abbruch der US-Gespräche mit Pelosi-Besuch

Peking (Reuters) - Chinas Verteidigungsministerium hat eigenen Angaben zufolge aus Protest gegen den Besuch der US-Spitzenpolitikerin Nancy Pelosi in Taiwan die militärischen Gespräche mit den USA abgebrochen.

"Die derzeitige angespannte Situation in der Straße von Taiwan wurde allein von Seiten der USA initiiert und provoziert und die USA müssen dafür die volle Verantwortung und ernsthafte Konsequenzen tragen", sagte der Sprecher des Verteidigungsministeriums, Wu Qian am Montag. China hatte am Freitag nach der Abreise Pelosis aus der Region ein geplantes Treffen militärischer Spitzenvertreter beider Seiten abgesagt. Vertreter des Pentagons, des US-Außenministeriums und das Weißen Hauses verurteilten diesen Schritt und bezeichneten ihn als "unverantwortliche Überreaktion"[L8N2ZI0N6].

Dass China einige seiner wenigen Kommunikationsverbindungen mit dem US-Militär gekappt hat, erhöht nach Ansicht von Sicherheitsanalysten und Diplomaten das Risiko einer unbeabsichtigten Eskalation im Streit um Taiwan.

