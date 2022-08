DAX: Juli-Kurslücke im Fokus

Am Freitag hat der Deutsche Aktienindex DAX nach mehreren Tagen des Anstiegs den Rückwärtsgang eingeschlagen und eine zum Donnerstag gerissene Kurslücke geschlossen. Einige dieser Lücken sind aber noch weiterhin offen, das birgt fortgesetzte Rückfallrisiken.

Unterdessen ist den Demokraten in den USA endlich ein Durchbruch bei milliardenschweren Klima- und Sozialpaket gelungen, der US-Senat beschloss anderthalb Jahre nach Amtsantritt von Präsident Biden das angekündigte Klima- und Sozialpaket. Allerdings wurden die Ausgaben hierfür drastisch gekürzt, in der jetzigen Form sind Ausgaben von rund 370 Mrd. Dollar für Energiesicherheit und Klimaschutz sowie 46 Mrd. für die Gesundheitsvorsorge vorgesehen. In letzter Instanz muss das Paket noch das Repräsentantenhaus passieren, was nahezu als sicher gilt.

Unterdessen könnte der DAX kurzzeitig in eine Konsolidierung zurückfallen, Abschläge zunächst auf ein Niveau von 13.484 Punkten und darunter den 50-Tage-Durchschnitt bei 13.385 Punkten wären durchaus vorstellbar. Um die Kurslücke aus Ende Juli zu schließen, wären dagegen Abschläge auf mindestens 13.289 Punkte notwendig.

Von da an könnte der DAX seine Mitte Juli gestartete Aufwärtsbewegung wieder aufnehmen und in den Bereich von 14.000 Punkten vordringen, weitere Ziele auf der Oberseite können um 14.226 Punkten nach den Kursgewinnen der letzten Wochen abgeleitet werden.

Erste Wirtschaftsdaten hat Japan in der Nacht zum Montag mit Zahlen zum Leistungsbilanzsaldo aus Juni (saisonbereinigt) sowie der Kreditvergabe aus Juli veröffentlicht. Chinas Geldmenge M2 per Juli sowie die Kreditvergabe folgten nur kurze Zeit später. Weitere wichtige Wirtschaftsdaten stehen ab 10:30 Uhr mit dem europaweiten sentix-Konjunkturindex für den Monat August zum Abruf bereit.