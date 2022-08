NORDEX – Aktie im Aufwind

War die Aktie von Nordex bis Ende Juli stark einsturzgefährdet, so konnten sich in den letzten Wochen wieder die Bullen durchsetzen. Dabei wurde sogar der Clusterwiderstand bei 9,55 – 9,82 EUR geknackt. Mit dieser Entwicklung befinden sich die Käufer wieder im Vorteil. Allerdings richtet sich der aktuelle Fokus auf die Zahlen des zweiten Quartals, welche am Donnerstag in dieser Woche veröffentlicht werden.



Chart: Nordex

Widerstandsmarken: 11,21 + 11,38 + 12,07 + 12,26+ 12,64 + 13,10 EUR

Unterstützungsmarken: 9,82 + 9,55 + 8,12 + 7.92 EUR

Durch die Überwindung von 9,55 – 9,82 EUR wurde zunächst ein Buy-Signal ausgelöst. Nun kommt es darauf an, möglichst direkt die aktuelle Aufwärtsdynamik fortzusetzen. Gelingt dies, so liegen die nächsten Aufwärtsziele bei 11,21 – 11,38 EUR, 12,07 – 12,26 EUR sowie bei 12.,64 – 13,10 EUR. Setzen die Papiere vorher zurück, sollte im Zusammenhang mit diesem bullischen Szenario ein Rückfall unter den kumulativen Support bei 9,55 – 9,82 EUR zwingend vermieden werden.

Tritt dieser Fall dennoch ein, so muss der aktuelle Break-Out als Fehlausbruch deklariert werden. In der Konsequenz wäre ein erneutes Abdriften Richtung 7,92 – 9,82 EUR denkbar.

Nordex in EUR; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag)

Betrachtungszeitraum: 26.04.2022– 08.08.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Nordex in EUR; Monatschart (1 Kerze = 1 Monat)

Betrachtungszeitraum: 01.08.2017– 08.08.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Investmentmöglichkeit – Bonus-Cup-Zertifikate

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Barriere in EUR Bonuslevel/Cap in EUR Letzter Bewertungstag Nordex HB70F7 11,39 6,52 11,18 16.09.2022 Nordex HB70G5 12,00 6,52 13,51 16.12.2022

Turbo Bull Open End Optionsschein auf Nordex für eine Spekulation auf einen Anstieg der Aktie

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in EUR Hebel Letzter Bewertungstag Nordex HB8EBW 2,69 7,66 4,03 Open End Nordex HB8EBU 3,39 7,00 3,19 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 08.08.2022; 11:35 Uhr

Turbo Bear Open End Optionsschein auf Nordex für eine Spekulation auf einen Kursverlust der Aktie

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in EUR Hebel Letzter Bewertungstag Nordex HB680F 2,66 12,43 4,04 Open End Nordex HB75SY 0,98 10,81 11,13 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 08.08.2022; 11:37 Uhr

Weitere Produkte auf die Aktie von SMA Solar finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct bei Guidants können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches HVB Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!

