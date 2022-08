Philadelphia Semiconductor Index - Flagge nach oben aufgelöst!

Beim Philadelphia Semiconductor Index hatten wir zuletzt einen charttechnischen Befreiungsschlag diskutiert, indem die Schlüsselbranche „Halbleitertitel“ eine klassische Korrekturflagge ausbildet (siehe „HSBC Daily Trading“ vom 29. Juli). Mit dem Sprung über den Korrekturtrend seit Jahresbeginn (akt. bei 2.966 Punkten) gelang in der Zwischenzeit genau die seinerzeit diskutierte positive Weichenstellung. Der beschriebene Ausbruch wird durch das jüngste MACD-Kaufsignal sowie durch den Bruch des seit November vergangenen Jahres bestehenden Baissetrends im Verlauf des RSI bestätigt. Per Saldo wurde also die entscheidende charttechnische Stellschraube für eine Rückkehr in die Erfolgsspur aktiviert. Die 38-Wochen-Linie (akt. bei 3.255 Punkten) definiert ein erstes Anlaufziel, ehe das März-Hoch bei 3.633 Punkten wieder auf die Agenda rückt. Über den Tellerrand hinausgeblickt, verspricht die beschriebene Flagge sogar ein hinreichendes Anschlusspotential um langfristig das Rekordhoch vom Januar bei 4.068 Punkten ins Visier zu nehmen. Um den Flaggenausbruch nicht leichtfertig zu verspielen, gilt es indes in Zukunft, das Tief der letzten Woche (2.929 Punkte) nicht mehr zu unterschreiten.

Philadelphia Semiconductor Index (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Philadelphia Semiconductor Index

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

