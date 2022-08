Aktien Frankfurt Schluss: Dax lässt Luft ab vor US-Inflationsdaten

FRANKFURT (dpa-AFX) - Vor den zur Wochenmitte anstehenden US-Inflationszahlen hat die Nervosität am deutschen Aktienmarkt am Dienstag zugenommen und für Gewinnmitnahmen gesorgt. Der Dax schloss mit einem Minus von 1,12 Prozent bei 13 534,97 Punkten, nachdem er sich seit Mitte Juli um rund neun Prozent erholt hatte. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen verlor am Dienstag 2,09 Prozent auf 27 270,82 Zähler.

Mit Spannung warten die Marktteilnehmer auf die aktuellen US-Verbraucherpreise am Mittwochnachmittag. "Sollte die Teuerungsdynamik nachlassen, könnte der geldpolitische Gegenwind in Zukunft weniger stark ausfallen. Dies wäre Wasser auf die Mühlen der Anleger. Verharrt die Inflation jedoch weiterhin auf sonderbar hohem Terrain, dürften die Zinszügel auf der kommenden September-Sitzung erneut deutlich angezogen werden", glaubt Marktanalyst Timo Emden von Emden Research./edh/he