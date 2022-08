Dax am Mittag: Unterstützung im Fokus

Der Index gibt am späteren Vormittag erneut nach und erreicht eine wichtige Chartmarke.

Widerstand: 13.740+13.635

Unterstützung: 13.550/65+13.500

Rückblick:

Der Index konnte sich gestern im Zuge der euphorischen Eröffnung an der Wall Street erneut bis in den Bereich um 13.740/50 Punkte erholen, gab aber im späten Handel bereits schon wieder deutlich nach. Diese Schwäche setzt sich am Dienstagvormittag nach einer zunächst stabilen Eröffnung am Morgen weiter fort.

Ausblick:

Der Index fällt am Mittag in den kurzfristig relevanten Unterstützungsbereich um 13.550/60 Punkte (Tageshoch vom 1. August/ Tagestief vom vergangenen Freitag) zurück. Kann dieses Level im Verlauf des heutigen Handelstages nicht verteidigt werden, droht eine schnelle Verkaufswelle in den Bereich um 13.410/30 Punkte (SMA200 im Stundenchart) im Vorfeld der Morgen Nachmittag anstehenden US-Inflationsdaten.