DGAP-News: Biohacks (Schweiz) AG: Biohacks Qualitätsmarke „SPIRIT Germany“ ist lokaler Hauptsponsor der MTV EMA's 2022 in Deutschland

Biohacks Qualitätsmarke „SPIRIT Germany“ ist lokaler Hauptsponsor der MTV EMA's 2022 in Deutschland

Die Marke „SPIRIT Germany” der Biohacks Schweiz AG ist lokaler Hauptsponsor der MTV EMA's 2022 in Deutschland

„SPIRIT Germany” verlost Tickets für die MTV EMA's am 13. November 2022 in Düsseldorf

Anbieter von 100% bio & 100% veganen Drinks mit extra Koffein-Kick tritt ins europäische Rampenlicht und erhöht massiv seinen Bekanntheitsgrad

Bereits in 4.000 Filialen in Deutschland und Österreich und bald auch in der Schweiz

Düsseldorf, 9. August 2022 – „SPIRIT Germany“, der Anbieter 100% biologischer und 100% veganer Drinks, ist der lokale Hauptsponsor des größten Musikevents Europas, der MTV EMA's 2022 in Deutschland. Damit tritt die Kernmarke des deutsch-schweizerischen Functional-Food-Experten Biohacks ins europäische Rampenlicht und erhöht massiv seinen Bekanntheitsgrad. Zumal „SPIRIT“ auch exklusiver Markenpartner des renommierten MTV Europe Best German Act ist. Das in über 170 Länder und 450 Millionen Haushalte weltweit ausgestrahlte Musikevent findet am 13. November 2022 in Düsseldorf statt. Top Acts der internationalen Musik- und Showszene werden live auftreten und ihre Preise in zahlreichen Kategorien in Empfang nehmen. „SPIRIT Germany“ und Biohacks werden hier flächendeckend Präsenz zeigen, sei es während der Show oder bei der Bekleidung der Crews und des Personals sowie beim Catering. Zudem werden alle Medienkanäle bespielt, live vor Ort, im TV, digital und bei den MTV-Kampagnen rund um das Event. Ein weiteres Highlight sind die von Biohacks im Vorfeld des Events geplanten Ticketverlosungen, die über unterschiedliche Medienpartner geschaltet werden sollen.

MTV und „SPIRIT“ zwei starke Marken jetzt auch auf Youtube:

„Open Your SPIRIT – MTV EMA Local Main Sponsor“

„Open your Spirit“ ist das Motto für Nachhaltigkeit und einen gesünderen Lebensstil – „SPIRIT Germany“ ist nun in fünf Geschmacksrichtungen erhältlich

„Open your Spirit“ wird damit als zentrale Markenbotschaft von „SPIRIT Germany“ im Rahmen der erstmals 1994 ausgerichteten MTV EMA's kommuniziert. „SPIRIT Germany“ steht für eine neue zeitgemäße Haltung, insbesondere für Nachhaltigkeit und einen gesünderen Lebensstil, spricht damit perfekt die aktuellen Notwendigkeiten in Sachen Nachhaltigkeit, Gesundheit und Lifestyle der Kernzielgruppen der 18- bis 35-Jährigen an. Das Unternehmen hebt sich damit klar als gesunde Alternative zu den bekannten Energy Drinks der Konkurrenten ab. Neben den bereits etablierten drei Geschmacksrichtungen Mango & Cactus, Berry & Orange sowie Lime & Kiwi gibt es rechtzeitig zur Sommersaison 2022 mit Peach & Passion sowie Orange & Granate zwei neue „SPIRIT Germany“-Sorten im Produktsortiment.

„SPIRIT“ ist bereits in rund 4.000 Filialen in Deutschland und Österreich gelistet

Die schweizerisch-deutsche Biohacks gehört einer international renommierten Gruppe von Private-Equity-Investoren und strebt eine führende Rolle im dynamisch wachsenden Functional-Food-Segment an. Der Functional-Food-Gesamtmarkt soll bis 2027 um durchschnittlich 7 bis 12% auf mehr als 268 Mrd. US-Dollar wachsen. Die „SPIRIT Germany“ Drinks sind bereits deutschlandweit in rund 3.000 Standorten von Handelsketten wie Tegut, Kaufland, Budni und Edeka, aber auch Tankstellen der Marke JET und Orlen in Deutschland verfügbar. Darüber hinaus werden die Drinks seit dem 2. Quartal 2022 auch in 600 Filialen der Marktführer SPAR International und Billa in Österreich vertrieben. Auch in der Schweiz ist das Unternehmen in fortgeschrittenen Gesprächen, um den Vertrieb noch bis Jahresende 2022 bei renommierten Partnern anlaufen zu lassen. Damit beschleunigt Biohacks seinen 2020 begonnenen Wachstumskurs. Parallel ist die Erweiterung der Produktpalette und die zusätzliche Einführung von Serviceleistungen im Bereich Biohacking im Gange.

Weitere Informationen unter: https://biohackscompany.com/

Über Biohacks – Upgrade Your Life

Biohacks konzentriert sich auf den wachstumsstarken Bereich der Functional Foods und des Biohacking. Dabei entwickelt und vermarktet das Unternehmen vegane Produkte in Bio-Qualität mit hoher Funktionalität. Biohacks will Menschen dabei helfen, körperlich und mental ihr höchstes Potenzial abzurufen. Dafür kombiniert das Unternehmen Wissen mit Daten und technischen Hilfsmitteln und hat eine Reihe veganer und bio-zertifizierter Produkte entwickelt. Biohacks-Produkte der Marke „SPIRIT Germany“ werden bereits über Online-Plattformen und in einer vierstelligen Zahl von Filialen renommierter Einzelhändler in Deutschland und Österreich verkauft.

