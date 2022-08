DGAP-News: Montega erreicht neues All-Time-High

DGAP-News: Montega AG / Schlagwort(e): Konferenz

8. Hamburger Investorentag – HIT am 24. & 25. August eine freudige Gewissheit: denn in diesem Sommer kann der Hamburger Small- und MidCap-Spezialist Montega mit 55 Unternehmen nicht nur mehr als doppelt so viele Emittenten begrüßen wie noch im Februar, sondern auch mehr als je zuvor in der eigenen Konferenzhistorie.



Gemeinsam mit dem strategischen Kapitalmarktpartner DONNER & REUSCHEL sowie CROSS ALLIANCE communication und Kirchhoff Consult legt Montega wieder größten Wert darauf, allen HIT-Gästen den bestmöglichen Gesprächsrahmen zu bieten – und der Bedarf dürfte angesichts der vielfältigen Krisenherde in der Welt wohl ebenfalls so hoch sein wie nie. Dies zeigt sich auch in den bereits rund 700 1on1-Anfragen. Gepaart mit zwei parallel laufenden Präsentationsstreams sowie einem vielfältigen Rahmenprogramm stehen den Unternehmensvertretern und Besuchern somit wieder ereignisreiche Tage bevor. Das komplette Konferenzprogramm inklusive Line-Up ist auf Montegas CONNECT-Plattform (





Presse- und Investorenkontakt



Montega AG

Alexander Braun

Schauenburgerstraße 10

20095 Hamburg

Tel.: 040/ 41111 3780

Mail: konferenz@montega.de





