Diese DAX-Aktie wäre für mich Sparplan-Material

Sparplan-Material bei einer DAX-Aktie? Ja, das gibt es für mich durchaus. In den kommenden Tagen möchte ich dir mehrere Top-Aktien aus unserem heimischen Leitindex vorstellen, bei denen das für mich denkbar ist. Wobei man theoretisch natürlich jeden Namen besparen kann, bei dem es diese Funktion gibt.

Aber die Aktie der Münchener Rück (WKN: 843002) ist für mich eine DAX-Aktie, bei der es ein gelungenes Sparplan-Material geben könnte. Worauf wir uns dabei konzentrieren sollten? Genau das ist das Thema für diesen Artikel.

DAX-Aktie Münchener Rück: Darum Sparplan-Material

Die DAX-Aktie der Münchener Rück ist für mich Sparplan-Material, wenn die eigene Investitionsthese rund um eine solide Dividende und ein passives Einkommen kreist. Kleiner Hinweis an dieser Stelle: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von ca. 11 und fast 5 % Dividendenrendite ist auch jetzt die fundamentale Bewertung ziemlich attraktiv und preiswert. Ein Kauf könnte sich auch heute lohnen, ohne dass man sie regelmäßig bespart.

Der springende Punkt ist jedoch: Wer als Investor einen möglichst durchschnittlichen Kaufkurs oder ein konsequent wachsendes, passives Einkommen haben möchte, für den ist der Sparplan womöglich eine gute Wahl. Die Dividende des Rückversicherers ist stabil und für viele Einkommensinvestoren ein Garant. Seit dem Jahre 1969 hat das Management hier nicht ein einziges Mal mehr die Ausschüttungssumme je Aktie gekürzt.

Konkret heißt das: Man kann diese DAX-Aktie relativ passiv besparen, um sich ein wachsendes passives Einkommen zu sichern. Sowie nebenbei auch von Aktienrückkäufen zu profitieren, die den inneren Wert jeder einzelnen Aktie langfristig orientiert erhöhen. Auch ein wenig Dividendenwachstum ist langfristig möglich. Zwar nicht in jedem Jahr, da das Management den Rückversicherer jedoch mittelfristig auf Wachstumskurs sieht, kann auch das eine passende Investitionsthese sein. Oder eine Sparplan-These.

Falls du den Zeitpunkt nicht einordnen kannst

Die DAX-Aktie der Münchener Rück ist für mich Sparplan-Material in dem Sinne, dass es durchaus auch Abwärtsrisiken geben könnte. Wir wissen nicht, was die Konjunktur bringt und ob die Erneuerungsrunden und die Prämien in Zukunft hoch bleiben. Wobei der Markt sich zuletzt solide entwickelt hat.

Wer daher jetzt kaufen möchte, aber den Zeitpunkt seiner Investitionen streuen will, der kann durchaus über einen Sparplan nachdenken. Für mich ist der Rückversicherer beziehungsweise seine Aktien ein gutes Potenzial, um auch so vorzugehen.

