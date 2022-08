onvista Mahlzeit: Dax wird vorsichtiger - Nvidia, Barrick Gold, Münchener Rück und Novavax-Aktie bricht erneut kräftig ein

Vor den morgen anstehenden US-Inflationsdaten wird der Dax wieder vorsichtiger. Nachdem er sich zuletzt wieder gut erholt hatte, geht es heute über ein Prozent abwärts. Die Quartalszahlen von der Münchener Rück und Continantal sind allerdings auch keine guten Argumente für steigende Kurse.

In den USA hat die überraschende Prognosekürzung von Nvidia die Stimmung eingetrübt und die großen Indizes konnten ihr Plus bis zum Handelsende nicht halten. Die Aktie des amerikanischen Tech-Riesen, der Probleme in der Gaming-Sparte hat, gab um mehr als 6 Prozent nach. Eine Gelegenheit für die Zukunft?

Überhaupt waren die Quartalszahlen zu Wochenbeginn nicht das Gelbe vom Ei. Besonders Novavax verfehlte die Erwartuungen deutlich und musste zudem die Prognose für das laufende Geschäftsjahr kräftig eindampfen. Das Reultat: Ein Minus von mehr als 30 Prozent.

