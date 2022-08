Ratingagenturen - US-Ausgabengesetz wird Inflation und Defizit senken

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2022. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Washington (Reuters) - Das umfassende US-Klima-, Sozial- und Steuerpaket wird laut den Ratingagenturen Moody's und Fitch mittel- bis langfristig die Inflation senken und das Defizit verringern.

"Wir glauben, dass dieses Gesetz eine Auswirkung (auf die Inflation) haben wird, da es die Produktivität steigert", sagte Madhavi Bokil, Senior Vice President bei Moody's Investors Service am Montag der Nachrichtenagentur Reuters. Sie spreche über einen Zeithorizont von zwei bis drei Jahren. Das 430-Milliarden-Dollar-schwere Paket ist bekannt als "Inflation Reduction Act". "Aber trotz der Bezeichnung des Gesetzes sind die Auswirkungen auf die Inflation relativ gering und werden sich erst mittel- und langfristig auswirken, wenn diese Bestimmungen in Kraft treten", erklärte Charles Seville, Senior Director und Co-Leiter des Amerikageschäfts bei Fitch.

Auf die Frage, wie sich die Gesetzgebung auf das Haushaltsdefizit auswirken würde, sagte Bokil: "Die Einsparungen bei Medicare und die Steueränderungen werden die zusätzlichen Kosten mehr als ausgleichen." Auch Sevilla sagte, der Gesetzentwurf werde das Defizit verringern und dazu beitragen, die steigenden Gesundheitskosten einzudämmen.

Der Senat hatte am Sonntag das 430-Milliarden-Dollar-Gesetz verabschiedet[L8N2ZJ0HX]. Voraussichtlich am Freitag erfolgt die Abstimmung im Repräsentantenhaus. Wenn das Vorhaben am Freitag erwartungsgemäß auch vom Repräsentantenhaus gebilligt wird, wäre das für Biden ein wichtiger Erfolg vor den Zwischenwahlen am 8. November.

